Caso plusvalenze, i legali del Codacons: "Revocare lo scudetto 2019 della Juve"

Il Codacons e l'Associazione Tifosi Napoli Maradona, sulla scia della decisione di ieri del Consiglio di Garanzia del Coni sul processo plusvalenze, continuano con la battaglia per la revoca dello scudetto 2018-19 della Juventus per assegnarlo al club azzurro che era arrivato secondo in classifica. La sentenza di ieri "conferma l'avvenuta alterazione del Campionato 2018-2019, presupposto fondamentale per la richiesta di revoca dello Scudetto 2019 e della sua assegnazione al Napoli (giunto secondo), formulata con il ricorso al TAR Lazio depositato lo scorso 31 marzo 2023" sostengono, in una nota, gli avvocati Enrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta ed Angelo Pisani.