Rabbia Napoli, Tonelli "regala" il pallone all'arbitro Giacomelli

Mentre gli episodi contestati di Napoli-Atalanta fanno ancora discutere, dagli highlights del match arriva un nuovo dettaglio sul finale incandescende della partita del San Paolo. Dopo le polemiche per il contatto in area tra Kjaer e Llorente, da cui è nata poi la rete del 2-2 di Ilicic, e l'espulsione di Ancelotti, al triplice fischio Lorenzo Tonelli si è avvicinato al direttore di gara Giacomelli, offrendogli in maniera polemica il pallone come si fa di solito al "man of the match".