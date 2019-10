Napoli, De Laurentiis: "Nicchi e Rizzoli senza di noi andrebbero a pelare le patate"

RABBIA NAPOLI

È rabbia Napoli per il pari contro l'Atalanta. Prima Ancelotti e i giocatori in campo, poi anche il presidente De Laurentiis ai microfoni: "Qui il problema è che io non credo che Rizzoli e Nicchi svolgano al meglio il proprio lavoro, loro diranno che non sta a De Laurentiis dirlo, ma io risponderò che io come gli altri presidenti di Serie A che provvedono all'esistenza della Serie B o della Serie C, dei loro sostentamenti, hanno il diritto di essere ascoltati. Altrimenti il signor Rizzoli e Nicchi si beccheranno gli 80 milioni di italiani che sono stanchi di questa supponenza e prosopopea. Basta! Ci siamo stancati, siamo noi che finanziamo il calcio, senza di noi andrebbero a pelare le patate". De Laurentiis show: "Ne ho le tasche piene"

L'episodio che fa discutere è un contatto in area tra Kjaer e Llorente: "A velocità normale quello è rigore tutta la vita, ma il problema è dare la soddisfazione a chi ha dato l'anima, ai tifosi, fagli vedere attraverso il Var come sono andate le cose. Questa intoccabilità di Rizzoli e Nicchi ci dà estremamente fastidio. Se esiste il Var è inutile creare 8-9 minuti di tempo supplementare perché ci si spintona e si discute, cos'è questa cafonata di un arbitro che butta fuori un signore come Ancelotti, fossi in lui me ne andrei da questo paesaccio dove gli arbitri non sanno arbitrare come in Inghilterra. Io ho il diritto, per i soldi che investo nel calcio, per il rispetto dei miei calciatori e dell'altra squadra, di vedere le immagini al Var, e poi i tifosi dove li vogliamo mettere? Questo calcio è assurdamente malato che non siete in grado di cambiare da 30 anni a questa parte! Ci siamo stancati di essere dei sostenitori involontari della classe arbitrale, anche economicamente, non possiamo permettere che la maggior parte delle squadre di Serie A di alta classifica abbiano 300 mln di debiti per far giocare questi signori, venissero in campo invece di pontificare sempre dall'alto".

Un attacco continuo a Nicchi e Rizzoli: "Io sono una persona al di sopra di ogni sospetto, chiedo chiarezza e rispetto, e non il solito tiriamo a campare, il lunedì si dimentica sempre tutto. Cari Nicchi e Rizzoli, dovete metterci la faccia, fino ad ora lo avete fatto male, siete dei cattivi attori".

ANCELOTTI: "ARBITRO E VAR HANNO PRESO UNA TOPICA"

"Mi sembra evidente il rigore, c'è il disinteresse del difensore per la palla. L'arbitro e il Var hanno preso una topica e chiuso il discorso. Ormai siamo arbitrati dal Var". Così un deluso Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta gli episodi nel finale della partita contro l'Atalanta. "L'espulsione? Ho detto a Giacomelli se non avesse il dubbio che fosse rigore e mi ha buttato fuori. Mi sento un po' deluso, è un attacco alla mia professionalità, alla mia società e ai miei giocatori", ha aggiunto. Parlando della partita, Ancelotti ha detto: "La squadra ha giocato bene, con ritmo, intensità e voglia. Meritava un risultato diverso. Siamo molto rammaricati ma guardiamo avanti e non so cosa altro dire". "Milik? Non ho avuto paura di perderlo, ha avuto problemi fisici all'inizio ma ora sta trovando la condizione e ha iniziato a segnare con continuita'", ha concluso Ancelotti.