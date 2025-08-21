Roma, lesione miotendinea per Bailey

E' iniziata nel peggiore dei modi l'avventura di Leon Bailey alla Roma. L'esterno offensivo si è infatti infortunato nel suo primo allenamento con la maglia giallorossa riportando un problema serio. "Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio", si legge nel report medico della Roma. Al momento non è ancora possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero, ma il giamaicano dovrà restare fermo alcune settimane.