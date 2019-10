Serie A: Napoli-Atalanta finisce 2-2 tra le polemiche

NAPOLI-ATALANTA 2-2

di

SIMONE REDAELLI

È 2-2 tra Napoli e Atalanta. Finale incandescente al San Paolo con gli azzurri furiosi con l'arbitro Giacomelli che ha convalidato il gol di Ilicic (86') viziato, secondo i padroni di casa, da un presunto fallo di Kjaer su Llorente. Squadra di Ancelotti che era passata in vantaggio al 16' con Maksimovic prima di subire la rete di Freuler in chiusura di primo tempo. Nella ripresa la rete di Milik (71') prima della bufera finale. Ilicic risponde a Milik: pari tra Napoli e Atalanta

























































































































LA PARTITA

Due squadre che hanno regalato spettacolo, poi il finale ricco di polemiche. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto e non poteva essere altrimenti per quello che hanno costruito Ancelotti e Gasperini. Le verticalizzazioni di Insigne da una parte, le giocate di Ilicic dall'altra. La classe di Fabian Ruiz e la tenacia dei centrocampisti nerazzurri. Match dalle mille emozioni con occasioni per tutti: il pareggio alla fine è il risultato più giusto, ma che lascia molto amaro in bocca agli azzurri. Secondo pareggio consecutivo per i partenopei che avevano quasi i tre punti già in tasca grazie all'imperioso Milik che sta vivendo un momento d'oro. La rabbia nasce da qui, soprattutto, perché le immagini non chiariscono il fallo di Kjaer su Llorente che ha iniziato l'azione del gol decisivo di Ilicic nei minuti finali. Gol convalidato dal Var con un check e furia di tutti i napoletani, panchina compresa con il rosso ad Ancelotti per proteste. Frustrazione per una vittoria che manca da due partite ormai e il rischio di dover già abbandonare i sogni scudetto. Il tutto sotto gli occhi di Hamsik tornato per la prima volta a casa dopo essere espatriato in Cina.

Non muore mai, invece, l'Atalanta che si conferma squadra solida e con ambizioni importanti a dispetto delle parole di Gasperini. La Dea si conferma ormai terza forza del campionato con un pareggio conquistato con le unghie. I ragazzi nerazzurri giocano a memoria e anche nei momenti difficili sanno risollevarsi e trovare la via. Altri due gol costruiti con giocate di prima a tutta velocità, gioco che ormai si ammira ogni domenica. L'Atalanta ha superato l'esame di maturità e in campionato fa paura a tutti.

LE PAGELLE

Milik 7 - Prende due pali, uno su punizione, e segna scartando pure Gollini. Impressionante, dominante. Ora Ancelotti non può fare a meno di lui e della sua voglia di segnare.

Meret 5,5 - Una papera sul gol di Freuler lo condanna. Si gioca con Donnarumma il ruolo di miglior portiere italiano, ma oggi ha avuto un passaggio a vuoto. Un errore che lo farà crescere.

Ilicic 6,5 - Ci pensa sempre lui. Nei momenti più difficili è lui la luce che trascina l'Atalanta. Il gol è un'altra perla delle sue.

Insigne 6,5 - Tocca la palla con una qualità pazzesca. È ispirato, ma non gli riesce il colpo grande. Il suo tiro a giro esce di pochissimo.

IL TABELLINO

NAPOLI-ATALANTA 2-2

NAPOLI (4-4-2): Meret 5,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Luperto 6; Callejon 6,5, Allan 6,5 (11' Zielinski 6), Fabian 7, Insigne 6,5; Milik 7 (37' st Llorente 6), Lozano 6 (14' st Mertens 6). A disp.: Ospina, Karnezis, Tonelli, Gaetano, Mario Rusi, Elmas, Younes. All.: Ancelotti 5,5

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5,5, Djimsiti 6 (19' st Kjaer 5,5), Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Gosens 6; Pasalic 6 (24' st Castagne sv); Gomez 5,5 (29' st Muriel sv), Ilicic 6,5. A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Ibanes, Malinovskyi, Arana, Barrow. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 16' Maksimovic (N), 41' Freuler (A), 26' st Milik (N), 41' st Ilicic (A)

Ammoniti: Maksimovi (N), Toloi, De Roon, Pasalic (A)

Espulsi: -

Note: Ancelotti espulso nel finale per protesta

LE STATISTICHE

Era da dicembre 2018 che Milik non andava a segno in 3 gare di Serie A consecutive.

Tra chi ha segnato almeno 4 gol in questa Serie A, Milik è quello che ha giocato meno partite (5).

L’Atalanta ha segnato 30 gol nelle prime 10 giornate, almeno 6 in più che in qualsiasi altra sua stagione di Serie A: è l’undicesima volta che una squadra segna così tanto nei primi 10 turni (tutte e 10 le precedenti hanno visto quella squadra piazzarsi nelle prime 3 posizioni finali).

13 gol subiti dal Napoli finora: gli azzurri non subivano così tante reti nei primi 10 turni di A DAL 2009/10.

Quattro degli ultimi 5 gol del Napoli in Serie A sono stati segnati da Milik, due su assist di Fabian Ruiz.

Quattro gol segnati con i difensori dal Napoli, primato condiviso con l'Atalanta in questa Serie A.

Dall'inizio del 2016/17 nessun giocatore ha fornito più assist vincenti di Josè Callejon in Serie A (36 con quello odierno).

200ª presenza in Serie A per Piotr Zielinski - 118 con il Napoli.

Era da marzo 2014 contro il Bologna che l'Atalanta non subiva almeno 7 tiri nello specchio in un match di Serie A.

Napoli e Atalanta sono le due squadre che sono andate a segno con più giocatori diversi nella Serie A in corso (entrambe 10).

Rafael Toloi ha fornito 10 assist vincenti negli ultimi 3 campionati di Serie A (dal 2017/18): solo Kolarov (11) ha fatto meglio tra i difensori in questo periodo.

Per la prima volta in Serie A Toloi ha fornito due assist nello stesso match.

Secondo gol per Freuler contro il Napoli in Serie A (contro gli azzurri anche il suo primo nella competizione, sempre al San Paolo): a nessuna squadra ha segnato di più.

Presenza numero 242 in Serie A con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, che oggi supera Comaschi e si porta in settima posizione all time nella classifica delle presenze azzurre nel massimo campionato.

Ilicic ha segnato in due gare consecutive di Serie A (3 gol) per la prima volta da aprile 2018.