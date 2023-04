Napoli, Osimhen resta in dubbio per il Milan: c'è la paura di una ricaduta

Il Napoli dovrà affrontare il Milan nell'andata dei quarti di Champions League senza Victor Osimhen? La prospettiva è reale e concreta, nonostante le speranze espresse da Luciano Spalletti ("C'è fiducia di recuperarlo") dopo il Lecce. Ieri l'attaccante nigeriano non ha corso neppure con le riserve, ha evitato contatti e accelerazioni e lo staff medico quindi non lo considera abile e arruolabile: il Mattino spiega come sia difficilmente recuperabile per mercoledì, al massimo l'obiettivo è portarlo in panchina.