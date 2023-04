Napoli, Spalletti: "Serviva carattere, non era facile. Di Lorenzo splendido"

qui napoli

Il tecnico degli azzurri commenta col sorriso il successo ottenuto in trasferta contro il Lecce

Luciano Spalletti e il suo Napoli voltano pagina dopo il pesante ko interno subito contro il Milan. Al Via del Mare di Lecce gli azzurri passano 2-1, un risultato che fa sorridere il tecnico dei partenopei: "Ho ritrovato sostanza, ho a che fare con giocatori che sanno come adattarsi alle partite che scorrono. Questo è un campo difficile, loro si esaltano nella qualità alta e sono messi bene in campo. Hanno fatto risultato con tante grandi, qui fare punti non è semplice. Abbiamo avuto qualche acciacco, ma è una vittoria che ci dà fiducia per il prosieguo".

A proposito di acciacchi, a preoccupare sono le condizioni del Cholito Simeone, entrato al 21' della ripresa e uscito pochi minuti dopo per un guaio muscolare: "Va valutato bene, ha avuto un problema dietro. Lì per lì sembrava muscolare, poi ha avvertito dolore al ginocchio e poi appena ha riprovato ha sentito altro dolore. Bisogna valutarlo".

Con Simeone ko, l'obiettivo è recuperare quanto prima Osimhen: "Victor vorrebbe giocarle tutte, ma sono situazioni da valutare bene. I medici hanno tirato la soluzione nella maniera corretta, rischiavamo di perderlo fino a fine stagione. C'è da vedere se appena torna a fare attività vera, quella con pressione sui muscoli, va bene. Fin qui ha fatto attività blanda. Lui dinamite? Ha roba in avanzo da tutte le parti, deve solo sapere cosa può fare e diventerà fortissimo. Senza di lui è difficile perché ha strappi e fisicità, con lui pressare è più semplice. Abbiamo fiducia di recuperarlo, ma comunque Raspadori ha fatto un buon primo tempo. Ha sbagliato, poi ha saputo cucire il gioco con i centrocampisti. Potevamo farlo meglio, abbiamo giocato palloni sui centrali quando non c'era bisogno.

"La partita col Milan è stata delicata dal punto di vista mentale, abbiamo perso 4-0 e poi li incontriamo in Champions. Tutti parlano di quella cosa lì (lo scudetto, ndr) e sembrano per tutti partite di riempimento, ma non è così. Era fondamentale giocare così qui, serviva carattere" ha proseguito il tecnico.

Menzione d'onore per Di Lorenzo, capitano e autentico leader del gruppo azzurro: "La fascia di capitano gli ha dato più forza e responsabilità, è bellissimo vederlo venire al campo per dimostrare a tutti qual è il comportamento dentro e fuori lo spogliatoio. Ha continuità caratteriale, è una roba che fa fortunati gli allenatori che l'hanno a disposizione. È un ragazzo splendido che merita tutto il meglio del mondo".

Sulle polemiche nel finale, con l'arbitro Manganiello che ha fischiato la fine mentre il Napoli si involava verso la porta lasciata sguarnita da Falcone, Spalletti ha sottolineato: "Ha fatto una partita ottima, non cambiava molto. Ha preso quella decisione e l'ha presa giusta. Ma fa piacere vedere l'atteggiamento della squadra, quella voglia di trovare anche in quella occasione il gol".