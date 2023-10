Napoli, il rientro di Osimhen rischia di slittare a fine novembre

NAPOLI

Nuovi accertamenti durante la prossima sosta: intanto ha assistito alla gara con l'Union Berlino con amici a Francoforte

© Getty Images A Napoli per rivedere in campo Victor Osimhen servirà ancora pazienza. Secondo quanto riporta Il Mattino, il rientro dell'attaccante rischia di slittare a fine novembre. Nelle prossime settimane il bomber azzurro verrà sottoposto a ulteriori terapie e poi ad altri accertamenti per capire nel dettaglio le condizioni della coscia. Al momento il giocatore non lamenta dolori o segnali, ma i test medici hanno consigliato grande cautela per evitare strappi o altri problemi muscolari seri. Una situazione che verrà rivalutata durante la prossima sosta, quando Osimhen si sottopporrà a ulteriori controlli per avere certezze sul recupero e il via libera definitivo. Date alla mano, si parla almeno di fine novembre, ma non è detto che la punta sia già pronta a giocare il match contro l'Atalanta.

Ma l'aspetto fisico non è l'unico nodo da sciogliere su Osimhen a Castel Volturno. Ieri il giocatore non ha infatti seguito la squadra a Berlino ed è volato a Francoforte per assistere al match di Champions contro l'Union con alcuni amici. Iniziativa che inizialmente aveva fatto scattare subito l'allarme tra i tanti tifosi che hanno viaggiato sullo stesso volo dell'attaccante, ma che poi è stata rapidamente spiegata dalla società e giustificata come un viaggio personale autorizzato.

La questione rinnovo, del resto, per quanto riguarda Osimhen continua a restare sullo sfondo in casa Napoli. E ogni segnale può essere letto in tanti modi diversi. Una situazione da maneggiare con cura in attesa di nuovi sviluppi. Al momento non è stato fissato alcun appuntamento tra Calenda e De Laurentiis e tutto resta ancora in bilico. In scadenza a giugno 2025, il giocatore e il suo entourage non hanno gradito le ultime uscite del presidente sulla mancata intesa tra le parti e il video su TikTok poi ha fatto il resto facendo calare un po' il gelo tra l'attaccante e il club. Un gelo che Micheli sta cercando di sciogliere lavorando sottotraccia al prolungamento. Nel frattempo sul campo tocca a Kvara, Raspadori e Politano non far rimpiangere Victor.