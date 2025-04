Napoli, De Laurentiis: "Certe riflessioni meglio farle a fine stagione"

Sulla questione stadio: "Il sindaco Manfredi fa bene il suo mestiere, chiaro che se abbandonassimo il Maradona gli creerei un problema non da poco. Entro il 30 aprile ci hanno promesso che avremo una relazione si quel che si può fare e non può fare sull'attuale impianto, poi tireremo le somme. Mi farebbe piacere restare dove ha giocato Maradona, ma dobbiamo giocarci il campionato". I lavori per il nuovo centro sportivo sono pronti a partire: "Abbiamo un dossier con 18 proposte e due esperti le stanno valutando per capire se ci sono rifiuti tossici, sabbia, acqua... in alcuni posti abbiamo trovato acqua e non si può fare quel che vorrei, cioè 10 campi di calcio regolamentari, 4 in erab e 6 sintetici. Vorrei anche fare una tribuna di 600 posti in uno dei campi dedicati alla Primavera. Metto la mia faccia e la mia parola: il primo settembre i lavori inizieranno. Forse anche prima, ma di sicuro il primo settembre inizierò i lavori".