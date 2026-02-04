Le designazioni arbitrali della 24a giornata: c'è Guida per Juventus-Lazio

04 Feb 2026 - 13:41

Queste le designazioni arbitrali per la 24a giornata:
H. VERONA – PISA    Venerdì 06/02 h. 20.45
DOVERI
BACCINI – COLAROSSI
IV:      MASSIMI
VAR:     NASCA
AVAR:      DI BELLO

GENOA – NAPOLI     Sabato 07/02 h. 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV:      MANGANIELLO
VAR:      DI BELLO
AVAR:      FABBRI

FIORENTINA – TORINO     Sabato 07/02 h. 20.45
COLOMBO
TEGONI – BAHRI
IV:       BONACINA
VAR:      MARINI
AVAR:       MARESCA

BOLOGNA – PARMA     h. 12.30
COLLU
BERTI – LAUDATO
IV:      LA PENNA
VAR:     GHERSINI
AVAR:     MAGGIONI

LECCE – UDINESE    h. 15.00
RAPUANO
CECCONI – ROSSI C.
IV:      ABISSO
VAR:     GARIGLIO
AVAR:    FABBRI

SASSUOLO – INTER    h. 18.00
CHIFFI 
VECCHI – CECCON
IV:     GALIPO’
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      AURELIANO

JUVENTUS – LAZIO    h. 20.45
GUIDA
PERETTI – BINDONI
IV:     MARCHETTI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:     MARESCA

ATALANTA – CREMONESE     Lunedì 09/02 h. 18.30
PICCININI
FONTANI – GIUGGIOLI
IV:     ARENA
VAR:     AURELIANO
AVAR:       DEL GIOVANE

ROMA – CAGLIARI     Lunedì 09/02 h. 20.45
MARCENARO
PASSERI – TRINCHIERI
IV:       FELICIANI
VAR:     PATERNA
AVAR:     DI PAOLO

