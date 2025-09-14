Un tre su tre che esalta il Napoli di Conte: difesa rocciosa, centrocampo super e Hojlund arma in più

E la terza e ultima conferma è per il reparto arretrato, con una difesa che regge e si fa monumentale, nonostante le defezioni. Il ko di Rrahmani in nazionale rischiava di mettere i bastoni tra le ruote a Conte, ma Beukema non si è fatto trovare impreparato e Buongiorno è stato perfetto. In più l'olandese si è tolto la soddisfazione di esordire in azzurro trovando il gol. L'unica nota stonata? Il gol subito, perché la porta degli azzurri torna a incassare dopo 445'. Tanto, infatti, è passato dalla rete di Vasquez in quel Napoli-Genoa 2-2 dell'11 maggio, un ricordo lontanissimo.