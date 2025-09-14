Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
l'analisi

Un tre su tre che esalta il Napoli di Conte: difesa rocciosa, centrocampo super e Hojlund arma in più

Un tre su tre che dà slancio agli azzurri in vista del ritorno in Champions contro il City di Guardiola

14 Set 2025 - 07:58
© Getty Images

© Getty Images

Non c'è due senza tre per il Napoli di Antonio Conte che espugna l'Artemio Franchi battendo la Fiorentina 3-1 rimanendo in testa alla classifica a punteggio pieno. Una vittoria che sa di conferma, dopo i due successi più "leggeri" contro Sassuolo e Cagliari (all'ultimo respiro), tra un gioco brillante alternato a qualche dormita, ma con un centrocampo da fare invidia e una difesa rocciosa. A Firenze, infatti, si conferma il peso dei Fab4 di Conte, col quarto gol su sei segnati che arriva da un centrocampista, con De Bruyne che dal dischetto apre le danze. Ma a proseguirle, per mettere tutto in cassaforte, sono Hojlund, con un gol che sa di buona notizia per i campioni d'Italia, e Beukema che è pronto a essere protagonista nel reparto arretrato dei campani.

Conferme. Sì, perché la vittoria e il centrocampo di talento non sono di certo una novità per questo Napoli che tanto di buono aveva fatto vedere nelle prime due gare del nuovo campionato con lo scudetto sul petto. Ma ripetersi non è di certo facile e gli uomini di Conte, col City in Champions all'orizzonte, non sbagliano non lasciando nulla al caso. Anche quando c'è una sbavatura di un compagno ce n'è un altro pronto a mettere una pezza; quando il fisico non regge c'è la mente che porta gli azzurri a gettare il cuore oltre l'ostacolo. E ripensando alle immagini dei giocatori sfiniti in ritiro dopo la ripresa degli allenamenti, ecco che le sedute devastanti di Conte danno i loro frutti, una conferma che se fatto bene già in precampionato il lavoro paga.

Leggi anche

Il Napoli non sbaglia un colpo, esordio con gol per Hojlund e tre su tre per Conte

Come paga l'aver insistito per arrivare a Hojlund. Sì, perché tra la grana Lukaku e la difficoltà di Lucca di inserirsi efficacemente nel gioco azzurro, i campani si sono assicurati un giocatore che vive per il gol e ha il fiuto che serve a Conte per mettere il punto esclamativo sulle partite. La rete del 2-0 è da bomber, da 9 vero perché il movimento è di quelli che solo un attaccante d'esperienza sa leggere, per ricevere il passaggio al momento giusto per affrontare il difensore in vantaggio. La carta d'identità di Hojlund dice 22, ma in campo ne dimostra molti di più, confermando di non aver perso confidenza con campionato italiano nonostante i due anni di lontananza.

E la terza e ultima conferma è per il reparto arretrato, con una difesa che regge e si fa monumentale, nonostante le defezioni. Il ko di Rrahmani in nazionale rischiava di mettere i bastoni tra le ruote a Conte, ma Beukema non si è fatto trovare impreparato e Buongiorno è stato perfetto. In più l'olandese si è tolto la soddisfazione di esordire in azzurro trovando il gol. L'unica nota stonata? Il gol subito, perché la porta degli azzurri torna a incassare dopo 445'. Tanto, infatti, è passato dalla rete di Vasquez in quel Napoli-Genoa 2-2 dell'11 maggio, un ricordo lontanissimo.

Leggi anche

Conte il perfezionista: "Creato e dominato, non ci stava una sofferenza del genere nel finale"

Ma dalla rete di Ranieri Conte e i suoi dovranno ripartire per mettere a punto uno stratagemma per essere ancora più perfetti. Anche perché il prossimo avversario da affrontare è di quelli che fa tremare le gambe solo a nominarlo, quel Erling Braut Haaland al quale basta un millimetro per trovare la via del gol. E all'Etihad contro il Manchester City il Napoli dovrà essere perfetto sotto ogni punto di vista, soprattutto quello difensivo.

Fiorentina-Napoli, le immagini della sfida del Franchi

1 di 22
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:18
Il Napoli va a Firenze

Il Napoli va a Firenze

03:12
DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

01:30
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA DICH

Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo migliorare nei dettagli"

01:56
DICH ADZIC NUOVA SCATOLA 13/9 DICH

Adzic : "Tutti dicono che ho un buon tiro, ci ho provato... Difficile dormire stanotte"

00:48
DICH JURIC PRE LECCE 13/9 DICH

Lookman non convocato, Juric gli sbarra la strada: "Situazione spiacevole, io ho bisogno di altro"

02:36
DICH ITALIANO PER SITO 13/9 DICH

Bologna, Italiano: "Vogliamo portare a casa punti da San Siro"

02:03
DICH GILARDINO PER SITO 13/9 DICH

Pisa, Gilardino: "La struttura della squadra è decisa, ma..."

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

01:16
DICH SARRI PER SITO 13/9 DICH

Sarri: "Sassuolo forte, davanti hanno tre molto forti"

01:04
DICH GROSSO PER SITO 13/9 DICH

Grosso: "Ci siamo rinnovati tanto, lavoriamo per migliorarci"

01:31
Con Dybala e con Soulè

Con Dybala e con Soulè

02:00
Domani il nuovo Pressing

Domani il nuovo Pressing

00:33
Max coccola Leao

Max coccola Leao

00:46
Allegri ottimista

Allegri ottimista

02:18
Orsolini a tutto campo

Orsolini a tutto campo

02:18
Il Napoli va a Firenze

Il Napoli va a Firenze

I più visti di Napoli

Il Napoli non sbaglia un colpo, esordio con gol per Hojlund e tre su tre per Conte

Conte: "Con l'Inter guerra di nervi"

Conte: "Primo momento della verità, si gioca ogni tre giorni e iniziano le rotazioni"

Napoli, a Firenze occasione per Milinkovic Savic? Conte parte con il turnover scientifico

Conte il perfezionista: "Creato e dominato, non ci stava una sofferenza del genere nel finale"

Napoli, parla il medico: "Lukaku? Il recupero procede bene. Rrahmani potrebbe tornare col Pisa"

Napoli, con la Champions spazio ai nuovi: è l'ora di Beukema, Lang e Hojlund

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:19
Champions: il francese Letexier arbitra Juve-Borussia Dortmund
23:38
Taremi, debutto super con l'Olympiacos: doppietta in 20' e rigore procurato
23:14
Napoli, Anguissa: "Felice per il gol di Hojlund"
23:12
Napoli, Hojlund: "Felice per la rete e per essere venuto qui"
21:32
Inter, Bastoni: "Meritavamo di più ma queste batoste meglio prenderle adesso"