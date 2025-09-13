Serie A, Fiorentina-Napoli 1-3: esordio con gol per Hojlund, Conte fa tre su tre

- Antonio Conte ha conquistato 550 punti in 244 presenze da tecnico in SerieA: considerando i tre punti a vittoria da sempre, il tecnico del Napoli è quello che ha impiegato meno gare a raggiungere questo traguardo.

- Il Napoli ha vinto le prime tre partite stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22, con Luciano Spalletti in panchina.

- Il Napoli ha realizzato almeno due reti prima del 15’ di gioco in una singola partita di Serie A per la prima volta dall’1 ottobre 2022 contro il Torino (doppietta di Frank Anguissa al 6’ e 12’ in quel caso).

- Quello di Kevin De Bruyne è il primo gol su calcio di rigore realizzato dal Napoli in Serie A da quello di Romelu Lukaku contro la Juventus il 25 gennaio scorso – il belga è andato a segno dal dischetto nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 5 dicembre 2020 (v Fulham in Premier League).

- Sam Beukema è il primo difensore a segnare all’esordio con la maglia del Napoli in Serie A da Lorenzo Tonelli il 7 gennaio 2017 (v Sampdoria).

- Rasmus Højlund è tornato al gol in Serie A a distanza di 832 giorni dall’ultima volta, il 4 giugno 2023 contro il Monza.

- Il Napoli ha vinto quattro gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile-maggio scorsi (quattro anche in quel caso).

- Il Napoli ha ottenuto tre successi di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal gennaio-ottobre 2021 (tre anche in quel caso); in generale la Viola è la squadra contro cui gli azzurri hanno vinto più partite nella competizione (55).

- La Fiorentina ha perso una gara di Serie A per la prima volta dal match esterno contro il Venezia del 12 maggio scorso (1-2), un ko in casa mancava invece nel torneo dal 16 febbraio (0-2 v Como).

- La Fiorentina (2N, 1P nel 2025/26, 3N nel 2024/25) ha mancato il successo nelle prime tre gare stagionali di due campionati di Serie A consecutivi per la prima volta dai tornei 1989/90 (2N, 1P) e 1990/91 (1N, 2P).

- Frank Anguissa è uno dei soli tre centrocampisti, insieme a Nico Paz e Mario Pasalic, ad aver sia segnato che fornito almeno un assist nella Serie A in corso (un gol e un assist per tutti e tre).

- Leonardo Spinazzola, 100 vittorie in Serie A oggi, ha fornito un assist nella competizione per la prima volta dal 31 agosto 2024 contro il Parma (in casa col Napoli); questo invece è il primo passaggio vincente in trasferta nel torneo dall’8 ottobre 2023 con la Roma (v Cagliari).

- Luca Ranieri ha segnato il suo quinto gol in Serie A, il primo in questo campionato; il difensore, che non andava a bersaglio dal 6 febbraio scorso (v Inter), ha realizzato in casa tutte le cinque marcature della competizione.

- La Fiorentina ha subito almeno tre gol in una gara di Serie A per la seconda volta in questo anno solare, anche nel caso precedente l’avversaria era il Napoli in un match casalingo (0-3 il 4 gennaio).