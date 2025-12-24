Logo SportMediaset

Calcio

Italia, Zaccagni: "Gattuso al gruppo ha dato tanto"

24 Dic 2025 - 21:38

La stagione della Lazio "è partita con più di qualche difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere uniti. E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo. Sarri è un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo cosi. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. È una delle più grandi soddisfazioni". Sono queste le parole di Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste, a Sky Sport sull'annata biancoceleste e sul rapporto con il tecnico Maurizio Sarri. Poi, in merito alle aspettative per il 2026, Zaccagni ammette come "dal punto di vista calcistico, vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Stiamo davvero creando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è gratificante. I tifosi ti danno veramente tanto: percepisci tutto, la storia, l'amore incondizionato. La Lazio è questa, se non ci sei dentro fai fatica a capirlo.". Infine spazio all'Italia e alla speranza di qualificarsi per il prossimo Mondiale seppur passando attraverso i playoff con Zaccagni che è convinto che l'Italia "ci andrà perché ce lo meritiamo. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene. Gattuso? Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo", conclude.

