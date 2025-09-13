Napoli, Conte: "Creato e dominato, non ci stava una sofferenza del genere nel finale"

Il tecnico del Napoli dopo il successo di Firenze: "Hojlund? Ha un potenziale importante"
© Getty Images
Antonio Conte si gode la terza vittoria in altrettante giornate, ma non si accontenta: "Abbiamo risposto presente per gran parte della partita, l'approccio è stato molto importante - le parole del tecnico del Napoli a Sky dopo il successo sulla Fiorentina -. Abbiamo dominato, creato tante occasioni, non ci stava fare un finale di sofferenza del genere. Su questo dobbiamo migliorare, i ragazzi lo sanno, gliel'ho detto. A loro voglio bene come dei figli o dei fratelli. Queste sono partite che devono essere chiuse e rimanere chiuse fino alla fine".
Su Hojlund: "Ha 22 anni, lo abbiamo preso dal Manchester United che ci aveva già portato bene con McTominay (ride, ndr)... Ne conoscevamo le doti, ha un potenziale importante e può ancora crescere e migliorare. Ha buonissime prospettive".
Infine di nuovo sulla partita: "Tutti hanno fatto una buonissima prestazione, siamo stati attenti, concentrati, abbiamo fatto giocare poco la Fiorentina, che ha patito la nostra pressione. Parliamo di una squadra forte, strutturata da anni per fare tutte le competizioni e che spesso e volentieri arriva in fondo. Non sono bravini, sono bravi. Venire qui a vincere ci deve dare gioia e forza, anche se io non mi accontento di vincere le partite e i ragazzi sanno che sono non dico un perfezionista, ma uno che cerca sempre di considerare la metà vuota del bicchiere".
Commenti (0)