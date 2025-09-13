Napoli, Conte: "Creato e dominato, non ci stava una sofferenza del genere nel finale"

Infine di nuovo sulla partita: "Tutti hanno fatto una buonissima prestazione, siamo stati attenti, concentrati, abbiamo fatto giocare poco la Fiorentina, che ha patito la nostra pressione. Parliamo di una squadra forte, strutturata da anni per fare tutte le competizioni e che spesso e volentieri arriva in fondo. Non sono bravini, sono bravi. Venire qui a vincere ci deve dare gioia e forza, anche se io non mi accontento di vincere le partite e i ragazzi sanno che sono non dico un perfezionista, ma uno che cerca sempre di considerare la metà vuota del bicchiere".