Napoli, Spalletti: "Bisogna essere sempre dei professionisti"

NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo il ko col Monza: "La società sa programmare, Kvaratskhelia stratosferico"

Dopo la sconfitta contro il Monza, Luciano Spalletti ha analizzato il match, bacchettando la squadra e parlato anche del futuro. "Oggi abbiamo sbagliato troppi palloni, siamo stati troppo sporchi come squadra: quando ne perdi cosi' tanti prendi più ripartenze - ha spiegato il tecnico azzurro -. Non dipende da chi ha giocato e da chi non ha giocato". "Se si perdono tanti palloni come oggi, devi rincorrere - ha aggiunto -. Se poi ci metti che Palladino è un ottimo allenatore, il resto è fatto. Il Monza sa fare bene il

proprio lavoro e la società ha costruito una squadra di livello". "Bisogna essere professionisti sempre anche nel fissarsi degli obiettivi e raggiungerli, e non solo perché ci pagano lo stipendio - ha continuato -. Dopo una sconfitta c’è sempre un po’ di fastidio, sia per me che per la squadra".

Vedi anche monza Serie A: Monza-Napoli 2-0, Petagna e Mota stendono gli azzurri

"L'atteggiamento è sempre lo stesso, mi fido dei miei calciatori. Ho stima e rispetto per loro, non devo andarli a valutare per una sconfitta...", ha continuato Spalletti. "Puoi festeggiare per due giorni come con la Fiorentina e hanno fatto la partita - ha proseguito -. Questa settimana si sono allenati benissimo e quello che e' un sotto-livello di qualità di oggi è una cosa che non può succedere ma poi si fanno ugualmente i complimenti".

"Come si investe il tempo a disposizione prima della fine del torneo? Le società come il Napoli sono abituate a programmare, tu la sera prima puoi decidere di andare in vacanza e parti ed uguale è per i calciatori. Bisogna essere bravi a tirare al volo", ha aggiunto Spalletti. E quanto al suo futuro ha concluso: "Il Napoli ha fatto vedere di essere attrezzato a fare le squadre, sa programmare e scegliere all'ultimo momento. Ci siamo trovati a dover rimpiazzare qualcosa all'ultimo momento e lo staff di Giuntoli ha proposto dei calciatori che abbiamo valutato. Hanno nel mirino diversi calciatori, se c'e' bisogno si vanno a valutare".

Poi qualche battuta su Kvaratskhelia. "Sa fare molto bene tante cose, deve metterci un pochino di piu' quando la palla e' degli altri - ha spiegato ilt ecnico del Napoli -. Se lui assume una posizione corretta per gli altri diventa piu' facile lavorare negli spazi ridotti, sicuramente e' un calciatore favoloso in fase di possesso". "Quando ha palla lui gli altri lo temono, lo raddoppiano, questo libera degli spazi per giocare da altre parti. E' un calciatore stratosferico", ha concluso.

SPALLETTI PORTA UN BIMBO IN PANCHINA

Giornata speciale per un piccolo tifoso del Napoli. Poco prima del fischio di inizio della gara contro il Monza, Luciano Spalletti ha infatti portato in panchina un bambino. "Mister, portami in panchina per te", gli ha detto il bimbo. E il tecnico l'ha accontentato.