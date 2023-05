Serie A: Monza-Napoli 2-0, Petagna e Mota stendono gli azzurri

MONZA-NAPOLI 2-0

Dopo Juve (due volte) e Inter, i brianzoli battono anche i campioni d'Italia con un gol per tempo: Palladino sale al 9° posto

Il Napoli crolla a Monza sotto i colpi di Mota e Petagna



























Grande impresa del Monza, che nella 35a giornata di Serie A batte 2-0 il Napoli e si porta a casa un altro scalpo eccellente dopo le vittorie in stagione contro Juventus (due volte) e Inter. La sfida dell'U-Power Stadium è decisa da un gol per tempo: apre Mota Carvalho al 18' dopo una bella azione corale, raddoppia l'ex Petagna al 54' dopo una respinta di Gollini sullo scatenato attaccante portoghese. Il Napoli non ci sta a perdere, ma Di Gregorio è insuperabile e para tutto.

LA PARTITA

Alla prima stagione in Serie A, il Monza ci ha preso gusto e si conferma come l'ammazza-grandi del campionato, aggiungendo alla sua lista il Napoli fresco campione d'Italia. Vero che dopo la conquista dello Scudetto, gli azzurri hanno subito anche inconsciamente un po' di rilassamento, ma questo non toglie nulla all'impresa dei brianzoli, che hanno vinto con grande merito e si ritrovano all'8° posto a braccetto con la Fiorentina. Davvero impensabile in estate, tanto più dopo il disastroso avvio di campionato con Stroppa in panchina. Il Napoli, giustamente, ha fatto un po' di turnover, mandando in campo chi aveva giocato meno, come Bereszynski e Zerbin, ed è normale che certi automatismi perfettamente oliati siano venuti a mancare. Se a questo ci aggiungi il pomeriggio sottotono di Osimhen e il momento poco felice di Kvaratskhelia, ecco che la sconfitta in terra brianzola non stupisce più di tanto.

Palladino sceglie Marlon in difesa al posto di Pablo Marì, mentre Caprari e Mota Carvalho agiscono alle spalle dell'ex Petagna. Spalletti regala l'esordio in campionato a Bereszynski e fa rifiatare Kim, inserendo Juan Jesus. Il centrocampo è quello titolare, mentre in attacco Osimhen è supportato da Elmas e Zerbin. Dopo la meritata passerella d'onore in omaggio ai campioni d'Italia, è subito partita vera: sponda di Osimhen per Zielinski che calcia alto. Sono passati solo 12 secondi. Il Monza, però, non vuole fare da semplice comprimario e se la gioca a viso aperto: prima la girata di Mota Carvalho è deviata in angolo da Juan Jesus (6'), stessa sorte per il destro di Carlo Augusto (15'). Al 18' i brianzoli passano in vantaggio: combinazione a tre tra Caprari, Carlos Augusto e Pessina, il capitano cerca di scavalcare Gollini ma serve involontariamente Mota Carvalho che segna a porta sguarnita nonostante il tentativo in extremis di Juan Jesus. Prima della fine del tempo, il Napoli si procura una doppia occasione: al 35' Rrahmani spara alto dopo una sponda di testa di Osimhen, ben più pericoloso Anguissa al 40', che costringe Di Gregorio alla super-parata. Il Monza riesce a difendersi con ordine, anche perché il gioco degli azzurri è lento e molto prevedibile.

Spalletti corre ai ripari e lascia negli spogliatoi lo spento Zerbin per inserire Kvaratskhelia, chiaro segnale che questo Napoli non si rassegna mai alla sconfitta. E' però ancora il Monza a trovare il raddoppio al 54' Mota salta Rrahmani, Gollini respinge, la palla arriva a Petagna che di sinistro la mette nell'angolino per il più classico dei gol dell'ex (54'). Il Napoli subisce il colpo e due minuti dopo rischia il tracollo, ma Gollini è super sul tiro incrociato dello scatenato portoghese. Entrano anche Politano, Raspadori e Di Lorenzo, ma capita sulla testa di Olivera il pallone del possibile 1-2, ma Di Gregorio è super e respinge. Al 67' gli azzurri chiedono un rigore per un contatto Pessina-Osimhen, per Cosso è tutto regolare anche se il capitano del Monza pare colpire la gamba di Osimhen. Cinque minuti dopo il direttore di gara fa proseguire anche su una spintarella di Mota Carvalho e Politano. Nel finale sale in cattedra Di Gregorio, che vola su Zielinski e nel recupero è attento su Osimhen.



LE PAGELLE

Mota Carvalho 7,5 - Ha il grande merito di sbloccare la partita, poi è una spina costante al fianco. Gollini gli nega due volte la gioia della doppietta.

Di Gregorio 7,5 - Nel successo del Monza c'è anche il suo fondamentale contributo, con una serie di grandi parate su Anguissa, Olivera (la più difficile) e Zielinski. Si conferma una certezza e uno dei migliori del ruolo in Serie A.

Pessina 7 - Il capitano ci mette lo zampino (seppur involontariamente) sul gol che sblocca la gara, poi è prezioso anche in fase di ripiegamento. Rischia il rigore su Osimhen.

Gollini 6,5 - Prende due gol senza colpe, ma dice anche di no due volte a Mota Carvalho. Conferma di essere un numero 12 di grande affidamento.

Osimhen 5,5 - Ci prova fino all'ultimo, ma i centrali del Monza fanno buona guardia. Questo pomeriggio meglio come rifinitore che stoccatore.

Bereszynski 5 - Spalletti gli regala l'esordio in Serie A con la maglia del Napoli, ma il terzino polacco ha davvero troppa ruggine da smaltire. Occasione sprecata.

IL TABELLINO

MONZA-NAPOLI 2-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7,5, Izzo 7 (38' st Antov sv), Marlon 6,5, Caldirola 6,5; Ciurria 6, Pessina 7 (38' st Machin sv), Rovella 6 (31' st Sensi sv), Carlos Augusto 6,5; Mota Carvalho 7,5, Caprari 6 (24' st Birindelli 6); Petagna 6,5 (38' st Carboni sv). A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Pablo Marì, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Ranocchia, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino 7

Napoli (4-3-3): Gollini 6,5; Bereszynski 5 (17' st Di Lorenzo 5,5), Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Olivera 5,5, Anguissa 5,5 (18' st Raspadori 5,5), Lobotka 6 (35' st Simeone sv), Zielinski 6; Elmas 5 (17' st Politano 5,5), Osimhen 5,5, Zerbin 5 (1' st Kvaratskhelia 5). A disp.: Meret, Marfella, Kim, Ostigard, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele. All.: Spalletti 5

Arbitro: Cosso

Marcatori: 18' Mota Carvalho (M), 9' st Petagna (M)

Ammoniti: Caldirola (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Monza è la prima neopromossa a conquistare 49 punti dopo 35 giornate di Serie A dal Verona nel 2013/14 (52 punti).

• Solo la Lazio (cinque) conta più giocatori del Monza con almeno cinque gol segnati in questa Serie A (quattro per i brianzoli: Carlos Augusto, Caprari, Ciurria e Dany Mota).

• In questo campionato solo Monza, Lazio e Milan hanno vinto contro le squadre attualmente nelle prime tre posizioni in Serie A (Napoli, Inter e Juventus), i brianzoli sono gli unici ad esserci riusciti mantenendo sempre la porta inviolata.

• Da inizio marzo solo la Fiorentina (21) ha ottenuto più punti del Monza in Serie A (20: 6V, 2N, 3P).

• Il Monza è la prima neopromossa a battere la squadra campione d'Italia in Serie A dal successo del Verona nel febbraio 2020 (contro la Juventus poi campione).

• Andrea Petagna ha segnato quattro gol contro il Napoli in Serie A, solo contro l'Atalanta (cinque) ne conta di più nella massima serie.

• Matteo Pessina (quattro gol e tre assist in questa Serie A) ha eguagliato il suo record di partecipazioni attive in un singolo campionato nella massima serie (sette nel 2019/20 con il Verona).

• Tutte e quattro le sconfitte del Napoli in questa Serie A sono arrivate nel 2023, e in tutte e quattro non è riuscito a segnare.

• Il Monza ha ottenuto i suoi primi punti contro avversarie nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata di Serie A.

• Era da aprile 2022 (2-3 contro l’Empoli), che Il Napoli non perdeva contro una neopromossa in Serie A.

• Il Monza ha vinto una partita di campionato contro il Napoli per la prima volta da maggio 1999 (2-1 in Serie B).

• Dany Mota ha segnato quattro dei suoi cinque gol in questa Serie A in gare casalinghe.

• Piotr Zielinski ha giocato la sua 250ª partita con il Napoli in Serie A.

• Alessio Zerbin ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A.