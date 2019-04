Napoli, si fermano Hysaj e Mertens: Ancelotti pensa all'Arsenal e non rischia

01/04/2019

L'infermeria del Napoli non accenna a svuotarsi, anzi, dopo la trasferta vittoriosa contro la Roma Ancelotti è costretto a fare i conti con qualche nuovo acciacco dei suoi giocatori. Mertens , infatti, si è sottoposto a terapie a Castel Volturno dopo un trauma contusivo alla tibia che lo mette in dubbio per la trasferta di Empoli, così come Hysaj uscito anzitempo a Roma per precauzione. In vista dell'Arsenal Ancelotti non vuole rischiare.

La squadra azzurra si è divisa in due gruppi per preparare la sfida in Toscana: chi ha giocato contro la Roma ha effettuato un lavoro di scarico, mentre per gli altri è stato previsto un lavoro normale concluso da una seduta tattica e da una partitella a campo ridotto. L'attenzione però è rivolta agli acciaccati: se Ospina è rientrato in gruppo come Ghoulam, Hysaj e Mertens si sono sottoposti a terapie dopo i problemi incassati all'Olimpico.



La volontà del tecnico è chiara. Con il secondo posto ormai blindato in campionato, evitare rischi inutili in vista della doppia sfida di Europa League contro l'Arsenal è un obbligo. Ecco perché Mertens potrebbe essere risparmiato ad Empoli così come l'esterno difensivo, mentre restano da valutare - seppur con ottimismo - le condizioni di Insigne dopo il problema in settimana. Se le risposte saranno soddisfacenti si potrebbe rivedere per qualche minuto prima dell'impegno europeo. Fuori sicuramente Albiol, Chiriches e Diawara.