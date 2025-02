Napoli, richiamo alla fame e il ritorno al 4-3-3: Conte vuole superare così la crisi

Nessun giorno di riposo per il Napoli all'indomani della brutta sconfitta di Como che è costata la testa della classifica proprio nella giornata di campionato che precede lo scontro scudetto al Maradona contro l'Inter. Quella di Antonio Conte non è stata una punizione, scrive il Mattino, visto che la seduta (ovviamente di scarico per chi aveva giocato domenica a pranzo, più intensa per gli altri) era già stata programma prima del ko in riva al lago, ma sicuramente è stata un'occasione cercare di per ritrovare quelle chiavi tecniche, tattiche e soprattutto mentali che avevano consentito agli azzurri di stare davanti a tutti dal sesto turno di Serie A.