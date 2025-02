Serie A, vetta da record: con l'Inter sono sei le prime della classe in solitaria

Con la sconfitta del Napoli sul campo del Como, che arriva dopo la vittoria di misura di sabato sera dell'Inter a San Siro contro il Genoa, la Serie A ha una nuova capolista in solitaria. La squadra di Simone Inzaghi arriva allo scontro diretto del Maradona di sabato prossimo da sola in testa con un punto di vantaggio sugli azzurri dell'ex Antonio Conte (57 punti e 56). Per il massimo campionato si tratta di un record: quello attuale è infatti il primo della storia della Serie A a contare ben sei prime della classe in testa da sole: la Juventus alla seconda giornata, l'Udinese alla quarta, il Torino alla quinta, il Napoli dalla sesta alla quattordicesima e dalla diciannovesima alla venticinquesima e ora l'Inter alla ventiseiesima. La stagione 2024/25 supera il primato che apparteneva ai campionati 1972/73 e 2015-16, con cinque capolista in solitaria: nel 1972-73 a guidare la classifica da sole erano state Roma, Lazio, Inter, Juventus e Milan; nel 2015-2016 Inter, Fiorentina, Roma, Napoli e Juve avevano guardato le altre squadre dall'alto.