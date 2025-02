Napoli, Conte amaro: "Una battuta d'arresto che fa male"

189 giorni dopo l’ultima volta (a Verona alla prima giornata) il Napoli perde ancora in campionato e lo fa nel momento più sbagliato perché il ko di Como permette all’Inter il sorpasso in classifica a meno di una settimana dallo scontro diretto del Maradona: “Questa è una battuta d’arresto che fa male per come è arrivata - ha dichiarato Antonio Conte a Dazn nel dopo gara - A livello mentale abbiamo mostrato delle crepe, come anche nelle ultime tre partite. I ragazzi stanno facendo il massimo, ma c’è bisogno di tempo per crescere e fare un percorso proprio da un punto di vista di mentalità. Giochiamo dall’inizio con questa pressione addosso, per merito nostro, ma non era previsto e adesso dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi".