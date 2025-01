Serie A, Fiorentina-Napoli 0-3: Neres, Lukaku e McTominay firmano il tris per la vetta

LE STATISTICHE

- Per la seconda volta nella sua storia, il Napoli ha vinto in trasferta contro la Fiorentina in Serie A con almeno tre gol di scarto – dopo il 3-0 del 17 febbraio 2012.

- Il Napoli ha perso solo una delle ultime 16 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (8V, 7N), mantenendo la porta inviolata sette volte in questo parziale.

- La Fiorentina non vince in casa contro il Napoli in Serie A da sette gare interne (3N, 4P); contro nessun’altra squadra i viola hanno una serie aperta di partite interne senza successi più lunga (sette anche vs Inter).

- Il Napoli ha vinto quattro trasferte di fila in Serie A sotto la guida di un singolo allenatore per la prima volta dal periodo gennaio-aprile 2023 (serie arrivata a otto).

- La Fiorentina ha subito due sconfitte in casa di fila (vs Udinese e Napoli) in Serie A per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2023, contro Empoli e Juventus.

- Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle prime 10 gare esterne stagionali di Serie A per la prima volta dal 1988/89.

- Per la terza volta in questo campionato, il Napoli ha vinto una gara con almeno tre gol di scarto e in due occasioni è successo in trasferta (vs Cagliari e Fiorentina).

- La Fiorentina ha perso una gara casalinga con almeno tre gol di scarto in Serie A per la prima volta dal 10 ottobre 2022 (0-4 vs Lazio).

- La Fiorentina è rimasta senza segnare in casa in Serie A per la prima volta dalla prima gara casalinga di questo campionato (0-0 vs Venezia).

- Dalla sua prima stagione in Serie A (2019/20), Romelu Lukaku ha collezionato 13 partite con gol e assist all'attivo in Serie A, nessun giocatore ci è riuscito più volte nel periodo nella competizione.

- La Fiorentina è diventata la seconda squadra, dopo l’Udinese, contro cui Romelu Lukaku è andato a segno con tre maglie diverse in Serie A.

- Tre delle quattro reti di Scott McTominay in questo campionato sono arrivate in trasferta, nessun centrocampista ha segnato di più fuori casa.

- Per la prima volta David Neres ha trovato la rete in una gara giocata da titolare in Serie A, alla sua quinta presenza dal 1' nella competizione.

- David Neres ha segnato il suo primo gol in trasferta in Serie A; inoltre, grazie all'assist contro il Genoa, per la prima volta ha preso parte a reti in due gare esterne di fila nella competizione.