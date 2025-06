Napoli, De Bruyne: "Tifosi pazzi, dovrò abituarmi. Sono qui per vincere"

Sotto il Vesuvio KDB ritrova l'amico e compagno di nazionale Romelu Lukaku: "Conosco Romelu da quando aveva 13 anni. Mi ha parlato molto bene della squadra, della città, quindi non vedo l’ora di fare qualcosa insieme. Romelu e Dries (Mertens, che è stato suo testimone di nozze a Sorrento, ndr) conoscono molto bene la città, possono spiegarmi come funziona, come sono le persone, com’è vivere qua. Ma un po’ capisco. Certo, devo abituarmi, devo imparare un po’ di italiano, ma sono entusiasta. E’ qualcosa di nuovo per me. Sono stato 10 anni in Inghilterra, ma penso che sarà una bella esperienza per me e per la mia famiglia. Non vedo l’ora. Cari tifosi, sono qua per vincere!”.