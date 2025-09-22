Napoli-Pisa, Conte: "Mercato importante? Rispetto ad altri non siamo rodati"

Il Napoli fa il suo e vince una partita contro il Pisa che nel secondo tempo si stava ingarbugliando. Gli azzurri, reduci dall'estenuante partita di Manchester, giocata in 10 uomini per più di un'ora, hanno pagato le fatiche europee. Ma, come ha ribadito Antonio Conte, vincere non è mai scontato: "Non è mai facile vincere, oggi abbiamo giocato contro una squadra per cui avevo messo in guardia i ragazzi. Non era una partita semplice, perché quando fai la partita e hai giocatori forti di gamba può diventare un problema. Sicuramente c'è soddisfazione per aver iniziato con 4 vittorie, non è mai facile per nessuno, in un campionato molto equilibrato, con 6-7 squadre di ottimo livello".