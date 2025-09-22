Logo SportMediaset
QUI NAPOLI

Napoli-Pisa, Conte: "Mercato importante? Rispetto ad altri non siamo rodati"

Il tecnico salentino si gode la quarta vittoria in campionato ma sottolinea la necessità di tempo: "Lo scudetto pesa, tanti non sono abituati"

22 Set 2025 - 23:33
© IPA

© IPA

Il Napoli fa il suo e vince una partita contro il Pisa che nel secondo tempo si stava ingarbugliando. Gli azzurri, reduci dall'estenuante partita di Manchester, giocata in 10 uomini per più di un'ora, hanno pagato le fatiche europee. Ma, come ha ribadito Antonio Conte, vincere non è mai scontato: "Non è mai facile vincere, oggi abbiamo giocato contro una squadra per cui avevo messo in guardia i ragazzi. Non era una partita semplice, perché quando fai la partita e hai giocatori forti di gamba può diventare un problema. Sicuramente c'è soddisfazione per aver iniziato con 4 vittorie, non è mai facile per nessuno, in un campionato molto equilibrato, con 6-7 squadre di ottimo livello".

Dopo l'analisi della partita il tecnico degli azzurri spende qualche parola per Lorenzo Lucca e spiega l'enfasi dell’esultanza che l'ha visto coinvolto in prima persona "Lucca l'ho abbracciato perché sta lavorando tanto, come gli altri. Noi a differenza di altre squadre non abbiamo una rosa rodata per fare tre competizioni, abbiamo riempito la squadra con giocatori che arrivano da realtà diverse e si trovano a giocare con lo Scudetto sulla maglia. Lo Scudetto pesa, è come un macigno a livello di aspettative. Alcuni di loro devono ancora crescere e salire di livello, solo che non c'è tempo e l'esperienza si fa giocando. I 150 milioni spesi vanno divisi tra su 9 giocatori che fa una media di 10/15 milioni. I calciatori importanti hanno altri costi. Per questo predico calma: per noi sarà l'anno più difficile in assoluto", ha aggiunto.

Poi ancora sul mercato del Napoli: "Ecco, noi abbiamo messo in rosa tanti calciatori ma il grande mercato è un'altra cosa. Serve pazienza, accettare anche l'errore, ma rispetto a squadre che fanno sistematicamente l'Europa non siamo ancora rodati. Ecco perché giocare ogni 3-4 giorni comporta delle difficoltà, serve tempo e pazienza". 

Napoli stanco ma vincente contro un ottimo Pisa. Conte estrae Lucca dal cilindro e resta in testa da solo

antornio conte
napoli
pisa

