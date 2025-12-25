Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia

Mentre Gasperini a Roma aspetta a braccia aperte i rinforzi in arrivo (Raspadori e Zirkzee), arriva una brutta notizia a rovinare le feste del tecnico giallorosso: Lorenzo Pellegrini è a forte rischio per la sfida di lunedì 29 dicembre contro il Genoa e forse anche per le partite successive (Atalanta, Lecce, Sassuolo e due volte il Torino tra ottavi di Coppa Italia e campionato) perché per il capitano giallorosso si teme un lungo stop.