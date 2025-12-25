Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia

© Getty Images
Mentre Gasperini a Roma aspetta a braccia aperte i rinforzi in arrivo (Raspadori e Zirkzee), arriva una brutta notizia a rovinare le feste del tecnico giallorosso: Lorenzo Pellegrini è a forte rischio per la sfida di lunedì 29 dicembre contro il Genoa e forse anche per le partite successive (Atalanta, Lecce, Sassuolo e due volte il Torino tra ottavi di Coppa Italia e campionato) perché per il capitano giallorosso si teme un lungo stop.
Per il classe 1996, che nell'allenamento della vigilia di Natale si era fermato per un problema al quadricipite che oggi ha continuato a procurare dolore, si teme un infortunio non trascurabile (lesione) e c'è preoccupazione. Nella mattina di Santo Stefano il centrocampista effettuerà gli esami strumentali del caso per valutare l'entità dell’infortunio.