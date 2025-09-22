Serie A, Napoli-Pisa 3-2: Lucca regala i tre punti a Conte dalla panchina

Il Pisa però ha reagito, subito e bene. Prima dell'intervallo Meret è stato costretto al grande intervento coi piedi su Leris, mentre al 60' è arrivato il pareggio di Nzola su rigore per un tocco di mano di Beukema in area. Un gol, quello del pari, che ha dato la scossa agli uomini rimasti in campo anche grazie ai nuovi entrati. A sbloccare la sfida però ci ha pensato Spinazzola, questa volta in prima persona, accentrandosi da sinistra e sorprendendo Semper con un destro dal limite al 73'. Meno di dieci minuti più tardi McTominay si è inventato un assist in profondità per Lucca che, vincendo il duello corpo a corpo con Canestrelli, ha infilato il pallone sotto la traversa per un finale solo all'apparenza più tranquillo. Al 90', infatti, un erroraccio in disimpegno di Di Lorenzo ha regalato il pallone che Angori ha trasformato in assist per il primo gol in Serie A del giovane Lorran.