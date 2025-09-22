Serie A, Napoli-Pisa 3-2: Lucca regala i tre punti a Conte dalla panchina

© Getty Images
Gilmour, Spinazzola e il centravanti regalano altri tre punti agli Azzurri di Conte contro un ottimo Pisa. Nzola e Lorran non bastano a Gilardinodi Max Cristina
Quattro vittorie su quattro e il Napoli di Conte, campione d'Italia in carica, è la prima squadra ad aver scavato un piccolo solco sul resto del gruppo. Gli Azzurri hanno battuto 3-2 il Pisa al Maradona restando a punteggio pieno in classifica pur soffrendo contro l'intraprendenza dei nerazzurri. Dopo la rete annullata ad Elmas per fuorigioco di Hojlund a sbloccare il match ci ha pensato Gilmour al 39' dopo una giocata al limite dell'area. La reazione del Pisa ha portato a una grande parata di Meret su Leris a fine primo tempo, ma soprattutto al gol del pareggio su rigore di Nzola. Equilibrio che ha dato una nuova scossa al Napoli che al 73' è tornato avanti con un destro vincente di Spinazzola per poi allungare con il subentrato Lucca a otto minuti dalla fine. Al novantesimo la rete di Lorran ha solo spaventato i tifosi al Maradona.
--
LA PARTITA
Quanto può impattare l'impegno alternato con la Champions League per il Napoli di Antonio Conte? La risposta è arrivata già alla prima occasione: tanto. A pochi giorni dalla difficile trasferta di Manchester affrontata per buona parte in inferiorità numerica, il tecnico azzurro ha affrontato il Pisa dando vita al turnover ragionato già paventato alla vigilia e il risultato è stato sotto gli occhi di tutti. Il Napoli ha vinto 3-2 conquistando la quarta vittoria in altrettante gare di questa Serie A, restando solo in testa ma sudando le famigerate sette camicie per superare l'ottimo Pisa di Gilardino, coraggioso e bravo a mettere in difficoltà i campioni d'Italia fino alla fine. La differenza l'hanno fatta le giocate dei campioni, da Spinazzola - protagonista con assist e gol - e Lucca, su passaggio decisivo di McTominay, ma la sensazione di stanchezza è stata evidente.
Il campo ha restituito una sfida più equilibrata di quanto potesse lasciar intendere la classifica o la carta, ma se per i primi venticinque minuti la protagonista è stata la squadra arbitrale con rigore al Pisa paventato, ma cancellato da un fallo di mano precedente e successivo gol annullato ad Elmas per fuorigioco di Hojlund, nella seconda parte del primo tempo è salito in cattedra Spinazzola. L'esterno al 39' l'esterno ha premiato il rimorchio dalle retrovie di Gilmour che, dopo aver saltando Aebischer al limite dell'area con una finta, ha infilato il gol del vantaggio aiutato dalla deviazione di Canestrelli.
Il Pisa però ha reagito, subito e bene. Prima dell'intervallo Meret è stato costretto al grande intervento coi piedi su Leris, mentre al 60' è arrivato il pareggio di Nzola su rigore per un tocco di mano di Beukema in area. Un gol, quello del pari, che ha dato la scossa agli uomini rimasti in campo anche grazie ai nuovi entrati. A sbloccare la sfida però ci ha pensato Spinazzola, questa volta in prima persona, accentrandosi da sinistra e sorprendendo Semper con un destro dal limite al 73'. Meno di dieci minuti più tardi McTominay si è inventato un assist in profondità per Lucca che, vincendo il duello corpo a corpo con Canestrelli, ha infilato il pallone sotto la traversa per un finale solo all'apparenza più tranquillo. Al 90', infatti, un erroraccio in disimpegno di Di Lorenzo ha regalato il pallone che Angori ha trasformato in assist per il primo gol in Serie A del giovane Lorran.
--
LE PAGELLE
Gilmour 6,5 - Fatica a dare la geometria e i tempi in mezzo al campo di Lobotka, ma subito dopo qualche mugugno dalla tribuna si inventa la giocata che sblocca il match. Segue l'azione, si fa trovare pronto al limite dell'area e dopo aver saltato Aebischer con il controllo infila la porta.
Politano 6,5 - Nel turnover ragionato di Conte lui è esente e si capisce il perché. Sulla destra porta sempre imprevedibilità e uno contro uno alternando palloni filtranti in area a conclusioni in prima persona.
Spinazzola 7 - In fase offensiva è una freccia in più per Conte che lo sua per sfruttare lo spazio al limite dell'area avversaria. Sua l'azione che porta al gol di Gilmour, ma non solo: nella ripresa si mette in proprio trovando il destro vincente dal limite. In fase difensiva soffre l'intraprendenza di Leris.
Leris 6,5 - Ottima prova sulla destra con una prestazione di alto livello che ha dato molto fastidio a Spinazzola in fase difensiva. Protagonista nelle occasioni più pericolose del Pisa.
Akinsanmiro 6,5 - Gilardino gli dà fiducia contro i campioni d'Italia e lui lo ripaga con una prestazione coraggiosa e autorevole. Pericoloso in un paio di situazioni, sbaglia l'ultima scelta.
--
IL TABELLINO
NAPOLI-PISA 3-2
Napoli (4-1-4-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 5, Beukema 5,5, Buongiorno 6 (35' st Juan Jesus sv), Spinazzola 7; Gilmour 6,5 (12' st Lobotka 6,5); Politano 6,5, Elmas 6 (12' st Anguissa 6,5), De Bruyne 6, McTominay 7; Hojlund 6 (32' st Lucca 7). A disp.: Milinkovic-Savic, Ferrante, Rrahmani, Juan Jesus, Marianucci, Olivera, Gutierrez, Vergara, Neres, Ambrosino, Lang. All.: Conte 6.
Pisa (3-5-2): Semper 5; Canestrelli 6, Caracciolo 5,5, Lusuardi 5,5; Leris 6,5 (16' st Cuadrado 5,5), Marin 6 (35' st Lorran 6,5), Aebischer 6, Akinsanmiro 6,5, Bonfanti 6 (29' st Angori 6,5); Nzola 6,5 (29' st Tramoni 6), Moreo 5,5 (16' st Meister 5,5). A disp.: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Albiol, Esteves, Piccinini, Vural, Hojholt. All.: Gilardino 6.
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 39' Gilmour (N), 15' st rig. Nzola (P), 28' st Spinazzola (N), 38' st Lucca (N), 45' st Lorran (P)
Ammoniti: Spinazzola (N); Caracciolo, Lusuardi, all. Gilardino (P)
Espulsi: nessuno
--
LE STATISTICHE DI OPTA
Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; in sette delle ultime otto occasioni in cui la squadra campione in carica ha ottenuto quattro successi nelle prime quattro ha poi terminato il campionato al primo posto (inclusa Juventus 2005/06), con l’unica eccezione che è rappresentata dal Napoli 1987/88, secondo in classifica nel finale.
Il Napoli ha vinto le prime quattro partite stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22, con Luciano Spalletti in panchina in quel caso.
Lorenzo Lucca è l’unico giocatore italiano nato dal 2000 in avanti ad aver realizzato più di 20 reti (21) considerando le ultime tre stagioni in Serie A.
Dalla scorsa Serie A, Scott McTominay è l’unico centrocampista centrale in doppia cifra di reti ad aver fornito anche cinque assist in campionato nel periodo.
Leonardo Spinazzola ha segnato il suo secondo gol in Serie A nel 2025 dopo quello contro la Roma, lo scorso 2 febbraio; l’esterno italiano non prendeva parte a una rete per due gare di fila in campionato da febbraio 2023 quando vestiva la maglia della Roma (gol contro la Cremonese e assist con l’Hellas Verona in quel caso).
Primo gol per Billy Gilmour alla 110ª presenza nei cinque maggiori campionati europei.
Nel 2025 il Napoli è la squadra ad aver trovato più reti con i suoi centrocampisti in Serie A: 18.
Due traguardi importanti per Stanislav Lobotka: 250ª presenza nei cinque maggiori campionati europei e 100ª vittoria in Serie A per il centrocampista del Napoli.
M'Bala Nzola è tornato a segnare una rete in Serie A 493 giorni dopo l’ultima proprio contro il Napoli, il 17 maggio 2024 quando vestiva la maglia della Fiorentina. Dalla sua prima stagione nella massima serie (2020/21), l’attaccante del Pisa è l’unico giocatore ad aver realizzato il 100% dei rigori calciati nel periodo nella competizione (9/9) tra quelli che ne hanno tentati almeno nove.
Il Pisa si ritrova con non più di un punto (uno) dopo le prime quattro gare giocate in una stagione di Serie A per la terza volta nelle sue ultime quattro partecipazioni alla massima categoria, dopo il 1987/88 (zero) e il 1988/89 (uno)
