Napoli, per De Bruyne lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra

di Redazione
27 Ott 2025 - 13:01

Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali cui Kevin De Bruyne si è sottoposto stamattina presso il Pineta Grande Hospital. "Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", fa sapere il Napoli in un comunicato. Subito dopo il rigore segnato contro i nerazzurri, l'ex Manchester City si è toccato la coscia destra ed è costretto a lasciare il terreno di gioco: tornerà a bordo campo in stampelle per seguire il resto della sfida. Per il centrocampista belga si profila un lungo stop: il suo 2025 con la maglia azzurra è già finito. Per il Napoli è tempo di riflessioni per un'eventuale modifica della lista Champions. Il club potrebbe valutare di ripescare uno tra Marianucci e Mazzocchi

