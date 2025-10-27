Napoli, per De Bruyne lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra

Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali cui Kevin De Bruyne si è sottoposto stamattina presso il Pineta Grande Hospital. "Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", fa sapere il Napoli in un comunicato. Subito dopo il rigore segnato contro i nerazzurri, l'ex Manchester City si è toccato la coscia destra ed è costretto a lasciare il terreno di gioco: tornerà a bordo campo in stampelle per seguire il resto della sfida. Per il centrocampista belga si profila un lungo stop: il suo 2025 con la maglia azzurra è già finito. Per il Napoli è tempo di riflessioni per un'eventuale modifica della lista Champions. Il club potrebbe valutare di ripescare uno tra Marianucci e Mazzocchi.