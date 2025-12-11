Vergogna in campo a Napoli: insulti sessisti alle ragazze dell'Under 17 dagli avversari 14enni. "Provvedimenti seri"

Denuncia shock del Napoli Women: "Insulti sessisti e versi volgari alle nostre giocatrici dai ragazzi del Don Guanella"di Stefano Fiore
© Foto da web
Un episodio di inaccettabile inciviltà ha macchiato una partita di calcio giovanile a Napoli. A denunciare l'accaduto è il Napoli Women (club di Serie A Femminile), che ha reso pubblico quanto subito dalle proprie tesserate dell'Under 17 durante un match contro la formazione maschile Under 14 del Don Guanella Scampia. Quella che doveva essere una giornata di sport si è trasformata in un incubo per le giovani atlete, bersagliate da un repertorio di volgarità da parte di ragazzini poco più che bambini.
La nota del club azzurro è durissima e dettagliata. Le ragazze, tutte minorenni, sono state vittime di "insulti sessisti e omofobi": "Frasi volgari, allusioni esplicite, commenti sul corpo femminile e versi che imitavano atti sessuali. Parole pesanti, violente, che non dovrebbero mai essere pronunciate da un adulto, figuriamoci da ragazzi così giovani".
Il tutto non si è fermato al fischio finale. Alcuni giocatori avversari hanno proseguito il bullismo online, pubblicando sui social foto e video della gara accompagnati da ulteriori offese e slogan degradanti.
Immediata e netta la presa di distanza del Don Guanella Scampia attraverso le parole del suo presidente, Don Aniello Manganiello, noto prete anticamorra da sempre impegnato nel sociale. Il sacerdote ha condannato fermamente l'accaduto, definendolo lontano anni luce dai valori di rispetto e non violenza che l'associazione promuove. Il club ha annunciato il pugno duro: "Oltre alla condanna, facciamo presente che saranno presi seri provvedimenti disciplinari nei confronti di questi tesserati, anche per dare un segnale forte a tutti gli altri".