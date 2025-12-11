Vergogna in campo a Napoli: insulti sessisti alle ragazze dell'Under 17 dagli avversari 14enni. "Provvedimenti seri"

Immediata e netta la presa di distanza del Don Guanella Scampia attraverso le parole del suo presidente, Don Aniello Manganiello, noto prete anticamorra da sempre impegnato nel sociale. Il sacerdote ha condannato fermamente l'accaduto, definendolo lontano anni luce dai valori di rispetto e non violenza che l'associazione promuove. Il club ha annunciato il pugno duro: "Oltre alla condanna, facciamo presente che saranno presi seri provvedimenti disciplinari nei confronti di questi tesserati, anche per dare un segnale forte a tutti gli altri".