Dall'infermeria

Napoli, parla il medico: "Lukaku? Il recupero procede bene. Rrahmani potrebbe tornare col Pisa"

Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario del club, ha chiarito come procede il recupero dei vari infortunati 

10 Set 2025 - 15:57

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il responsabile dello staff sanitario del Napoli, dottor Raffaele Canonico, ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku e di altri calciatori alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. 

Per quanto riguarda il belga, Canonico ha dichiarato: "Io e Lukaku ci siamo sentiti ieri sera e il suo iter riabilitativo procede bene secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili". Il responsabile dello staff medico partenopeo ha poi aggiunto: "Lukaku è in Belgio, previa autorizzazione da parte nostra: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo stanno seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti lo raggiungerà per valutare i progressi: tutto sotto controllo".  

Durante la sosta nazionali, alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Rrahmani. Il medico del Napoli ha così chiarito la sua situazione: "Ha avuto un trauma minore: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Ha già iniziato il recupero, credo che salterà un paio di partite. Potrebbe essere a disposizione contro il Pisa". 

Non destano preoccupazione le condizioni di Neres, bloccato da un affaticamento durante la rifinitura pre Cagliari: "Avendo due settimane senza partite davanti, non abbiamo voluto rischiare. Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: questi giorni sono serviti proprio a permettergli di recuperare", ha precisato Canonico. 

De Bruyne non si pone limiti: "Siamo una grande squadra, possiamo crescere ancora tanto"

