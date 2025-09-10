Napoli, parla il medico: "Lukaku? Il recupero procede bene. Rrahmani potrebbe tornare col Pisa"

Per quanto riguarda il belga, Canonico ha dichiarato: "Io e Lukaku ci siamo sentiti ieri sera e il suo iter riabilitativo procede bene secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili". Il responsabile dello staff medico partenopeo ha poi aggiunto: "Lukaku è in Belgio, previa autorizzazione da parte nostra: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo stanno seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti lo raggiungerà per valutare i progressi: tutto sotto controllo".