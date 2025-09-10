Napoli, parla il medico: "Lukaku? Il recupero procede bene. Rrahmani potrebbe tornare col Pisa"

Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario del club, ha chiarito come procede il recupero dei vari infortunati
Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il responsabile dello staff sanitario del Napoli, dottor Raffaele Canonico, ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku e di altri calciatori alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.
Per quanto riguarda il belga, Canonico ha dichiarato: "Io e Lukaku ci siamo sentiti ieri sera e il suo iter riabilitativo procede bene secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili". Il responsabile dello staff medico partenopeo ha poi aggiunto: "Lukaku è in Belgio, previa autorizzazione da parte nostra: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo stanno seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti lo raggiungerà per valutare i progressi: tutto sotto controllo".
Durante la sosta nazionali, alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Rrahmani. Il medico del Napoli ha così chiarito la sua situazione: "Ha avuto un trauma minore: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Ha già iniziato il recupero, credo che salterà un paio di partite. Potrebbe essere a disposizione contro il Pisa".
Non destano preoccupazione le condizioni di Neres, bloccato da un affaticamento durante la rifinitura pre Cagliari: "Avendo due settimane senza partite davanti, non abbiamo voluto rischiare. Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: questi giorni sono serviti proprio a permettergli di recuperare", ha precisato Canonico.
