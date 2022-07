Napoli, pace Osimhen-Spalletti tra gli applausi dei tifosi

RITIRO AZZURRO

Nel ritiro azzurro tra il tecnico e l'attaccante è tornato il sereno dopo la tensione di domenica

© Getty Images Una stretta di mano, una pacca, qualche sorriso e un messaggio social. Nel ritiro del Napoli tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen è tornato il sereno dopo l'alta tensione di domenica. Il tecnico aveva allontanato l'attaccante dal campo in anticipo durante per alcune proteste troppo accese per un fallo in partitella non fischiato ad Anguissa, ma la questione è prontamente rientrata.

Come dimostra l'atmosfera della ripresa degli allenamenti a Castel di Sangro, infatti, tra l'allenatore e il bomber azzurro il piccolo alterco in campo ormai è già un lontano ricordo, qualcosa solo su cui riderci sopra. Alla fine della sessione odierna, del resto, la scena scandita dagli applausi dei tifosi presenti è stata questa: Osimenh seduto sul terreno alla fine dell'allenamento, Spalletti che va e gli tende la mano per aiutarlo ad alzarsi, spingendolo poi con simpatia a firmare autografi. Segnali chiari di pace.

Del resto anche Anguissa e Osimehn stessi nelle scorse ore avevano già chiuso il caso via social. "Nuova settimana, stessa determinazione. Più motivato che mai", ha scritto si suoi profili l'attaccante nigeriano spegnendo sul nascere le polemiche all'indomani dell'episodio. Su Instagram Osimhen si mostra sorridente e manda un messaggio chiaro: tutto archiviato.