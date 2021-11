Napoli, Osimhen si candida per il Verona: allenamento in gruppo

NAPOLI

Per Spalletti buone notizie anche da Insigne e Fabian Ruiz, che avevano saltato la trasferta polacca di Europa League

Dopo la vittoria in Polonia che ha portato il primo posto nel girone C di Europa League, altre buone notizie per Luciano Spalletti: Victor Osimhen ha svolto l'intero allenamento odierno con il gruppo e quindi si candida per Napoli-Verona. L'attaccante nigeriano si era fatto male al polpaccio saltando sia il match contro la Salernitana che quello contro il Legia Varsavia. Anche Insigne e Fabian Ruiz, assenti ieri, hanno partecipato alla seduta con il gruppo: recuperati. Getty Images

Con Manolas che ha svolto lavoro personalizzato, sarà Juan Jesus a sostituire lo squalificato Koulibaly nella partita di domenica alle 18. Il comunicato del Napoli sull'allenamento: "La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Legia hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una fase iniziale di attivazione a secco e successivamente su circuito di agilità. Di seguito seduta tattica, partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su palle inattive. Osimhen, Fabian e Insigne hanno svolto l'intero allenamento in gruppo. Manolas personalizzato in campo. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra".