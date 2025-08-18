Torino, Vagnati: "L'obiettivo è non accontentarci"

"Saremo contenti se passiamo oggi, entriamo in una stagione in cui bisogna parlare poco e lavorare tanto e non veniamo da un bel finale di campionato: vogliamo partire forte e non accontentarci, abbiamo fiducia": così il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, in vista della nuova stagione, a pochi minuti dalla sfida contro il Modena valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. "Abbiamo preso giocatori di qualità davanti, ora ci sono 15-20 giorni per fare ciò che manca - dice sul mercato ai microfoni di Italia 1 - e Nicolussi Caviglia e Oristanio hanno le caratteristiche giuste: seguiamo loro e tanti altri, vediamo cosa riusciremo a fare".