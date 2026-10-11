Max, alla faccia del corto muso...

Tutto nel segno... del tre, all'insegna del 3-0 come risultato finale e di quella difesa "a tre" che è stata il marchio di fabbrica dei bei tempi juventini di Allegri. Rafa Marin, Rrahmani e Badiashili hanno protetto bene Meret, con l'apporto sugli esterni di Di Lorenzo e Spinazzola. Ma le notizie migliori per il tecnico azzurro arrivano dai due big della squadra: McTominay è tornato (incoraggiante il suo spezzone di partita dopo le quattro gare saltate a settembre) e sembra aver messo finalmente alle spalle i problemi cardiaci che ne hanno frenato l'avvio di stagione. Ma soprattutto è "tornato" KDB: un De Bruyne così scintillante forse non lo si era mai visto dalle parti del Vesuvio. L'11 belga apre e chiude la sfida ed è sempre nel vivo del gioco a dispetto dei suoi 35 anni. Per lui prima doppietta "italiana" e tre centri fin qui. Lo scorso anno furono in tutto 5 su un totale di 21 partite tra campionato e Champions, tutta colpa di quel problema muscolare al bicipite femorale che lo aveva fermato per quattro mesi. Ma l'impressione è che "questo" De Bruyne sia più centrale nel gioco e nei pensieri di Allegri di quanto non lo fosse per Conte, che a un certo punto dava quasi l'impressione di subire il fuoriclasse ex City quasi come un peso.