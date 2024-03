Napoli, il club annuncia: "Alzeremo la voce per dire no al razzismo"

Il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare sulla lotta al razzismo. Il club partenopeo ha infatti annunciato, tramite un video diffuso sui propri canali social, l'intenzione di intraprendere delle iniziative volte a sensibilizzare su questo tema in occasione del match contro l'Atalanta: "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione, ma principi concreti e universalmente riconosciuti - il messaggio -. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani (sabato, ndr) è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo".