Caso Acerbi: il Napoli non indosserà patch anti-razzismo della Serie A

Sulla maglia del Napoli non sarà apposta la patch "Keep racism out" dell'omonima campagna antirazzismo promossa dalla Lega Serie A in occasione della partita di sabato prossimo contro l'Atalanta. Lo ha annunciato Tommaso Bianchini, responsabile marketing del club azzurro, in occasione della presentazione della maglia speciale che il Napoli indosserà alla ripresa del campionato, casacca celebrativa della partnership con il main sponsor Msc Crociere: "Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli stesso direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli", ha concluso Bianchini rispondendo a una domanda sulla decisione del Napoli a seguito del caso dei presunti insulti razzisti del calciatore dell'Inter Francesco Acerbi nei confronti del giocatore azzurro Juan Jesus.