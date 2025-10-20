Napoli: Conte recupera McTominay per la Champions, non Hojlund

Qualche buona notizia in vista dell'impegno di Champions League: anche Rrahmani sulla via del rientro. E Lang si candida per un posto da titolare contro la sua ex squadradi Alberto Gasparri
Redcue dalla sconfitta di Torino, che è costata il primo posto in classifica, il Napoli cerca subito riscatto in Champions League. Martedì i campioni d'Italia se la vedranno con il Psv e Conte spera di recuperare qualche giocatore "pesante". Primo fra tutti Scott McTominay. Il centrocampista sabato è rimasto a guardare i compagni, ma dovrebbe essere a disposizione per la trasferta in Olanda. Ancora da capire se come titolare o solo per la panchina, ma almeno dovrebbe esserci. Difficile, per non dire impossibile, il recupero di Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dovrà ancora rimanere ai box e al suo posto dovrebbe essere confermato Lucca, nonostante prestazioni non convincenti. Al momento, però, il Napoli non ha alternative vista anche l'assenza di Lukaku.
Qualche buona notizia, comunque, potrebbe arrivare anche dalla difesa. Dopo aver recuperato Buongiorno (e Politano) potrebbe rivedersi in gruppo pure Amir Rrahmani, ormai fuori da quasi due mesi. Le certezze sono poche e in alternativa il suo rientro potrebbe essere rimandato a sabato contro l'Inter.
Intanto, ad Eindhoven potrebbe essere la volta di Noa Lang. L'esterno olandese potrebbe avere una chance di partire titolare contro la sua ex squadra. Il suo ingresso a Torino è stato positivo, tanto che avrebbe pure segnato il gol del pareggio se non fosse stato considerato in fuorigioco. Conte finora gli ha concesso pochi minuti, o almeno meno di quelli immaginati all'inizio, e il ritorno a casa potrebbe essere l'occasione giusta per rivederlo dall'inizio.