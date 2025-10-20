Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO PSV-NAPOLI

Napoli: Conte recupera McTominay per la Champions, non Hojlund

Qualche buona notizia in vista dell'impegno di Champions League: anche Rrahmani sulla via del rientro. E Lang si candida per un posto da titolare contro la sua ex squadra

di Alberto Gasparri
20 Ott 2025 - 10:33

Redcue dalla sconfitta di Torino, che è costata il primo posto in classifica, il Napoli cerca subito riscatto in Champions League. Martedì i campioni d'Italia se la vedranno con il Psv e Conte spera di recuperare qualche giocatore "pesante". Primo fra tutti Scott McTominay. Il centrocampista sabato è rimasto a guardare i compagni, ma dovrebbe essere a disposizione per la trasferta in Olanda. Ancora da capire se come titolare o solo per la panchina, ma almeno dovrebbe esserci. Difficile, per non dire impossibile, il recupero di Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dovrà ancora rimanere ai box e al suo posto dovrebbe essere confermato Lucca, nonostante prestazioni non convincenti. Al momento, però, il Napoli non ha alternative vista anche l'assenza di Lukaku.

Leggi anche

Conte: "Complimenti al Torino ma abbiamo fatto tutto noi. McTominay ha sei punti sulla caviglia"

Qualche buona notizia, comunque, potrebbe arrivare anche dalla difesa. Dopo aver recuperato Buongiorno (e Politano) potrebbe rivedersi in gruppo pure Amir Rrahmani, ormai fuori da quasi due mesi. Le certezze sono poche e in alternativa il suo rientro potrebbe essere rimandato a sabato contro l'Inter.

Intanto, ad Eindhoven potrebbe essere la volta di Noa Lang. L'esterno olandese potrebbe avere una chance di partire titolare contro la sua ex squadra. Il suo ingresso a Torino è stato positivo, tanto che avrebbe pure segnato il gol del pareggio se non fosse stato considerato in fuorigioco. Conte finora gli ha concesso pochi minuti, o almeno meno di quelli immaginati all'inizio, e il ritorno a casa potrebbe essere l'occasione giusta per rivederlo dall'inizio.

Leggi anche

Conte: "Complimenti al Torino ma abbiamo fatto tutto noi. McTominay ha sei punti sulla caviglia"

napoli
mctominay
hojlund
lang

Ultimi video

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

I più visti di Napoli

Una maglia per Halloween: dedicato al culto delle anime pezzentelle

Conte: "Complimenti al Torino ma abbiamo fatto tutto noi. McTominay ha sei punti sulla caviglia"

Conte: "Buongiorno e Politano recuperati. Tanti impegni, servirà ruotare"

Doppia tegola per Conte: McTominay e Hojlund saltano il Torino per infortunio

DICH CONTE 2 PRE TORINO su McTominay DICH

Conte: "McTominay ha cambiato status,"attenzioni su di lui moltiplicate"

Napoli, Conte pensa a una soluzione per far convivere McTominay e De Bruyne

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:03
Cairo: "Milan-Como a Perth? Non è da fare"
09:20
Argentina battuta, Marocco campione del mondo Under 20
21:35
Lazio, Sarri: "La squadra sta diventando un gruppo, ottimo primo tempo"
20:58
Atalanta, Juric: "Spero che la vita ci ridia i punti, abbiamo creato il mondo"
20:08
Sassaiola a Fasano all'esterno dello stadio, danneggiate auto polizia