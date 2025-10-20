Napoli: Conte recupera McTominay per la Champions, non Hojlund

Redcue dalla sconfitta di Torino, che è costata il primo posto in classifica, il Napoli cerca subito riscatto in Champions League. Martedì i campioni d'Italia se la vedranno con il Psv e Conte spera di recuperare qualche giocatore "pesante". Primo fra tutti Scott McTominay. Il centrocampista sabato è rimasto a guardare i compagni, ma dovrebbe essere a disposizione per la trasferta in Olanda. Ancora da capire se come titolare o solo per la panchina, ma almeno dovrebbe esserci. Difficile, per non dire impossibile, il recupero di Rasmus Hojlund. L'attaccante danese dovrà ancora rimanere ai box e al suo posto dovrebbe essere confermato Lucca, nonostante prestazioni non convincenti. Al momento, però, il Napoli non ha alternative vista anche l'assenza di Lukaku.