Calcio
napoli
NAPOLI

Napoli, Conte: "Complimenti al Toro ma abbiamo fatto tutto noi. McTominay ha sei punti sulla caviglia"

Il tecnico azzurro: "Meglio un cavallo sano di uno zoppo, nel primo tempo ci siamo limitati a essere 'bellini'"

18 Ott 2025 - 21:11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Nel primo tempo abbiamo fatto possesso, creato situazioni però ci siamo limitati a essere 'bellini', nel secondo c'è stata più energia. Il gol l'abbiamo confezionato noi. Complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto un po' tutto noi". Il tecnico del Napoli Antonio Conte analizza così la sconfitta contro il Torino. "La rosa del Napoli è stata esaltata troppo? Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti. Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa - ha detto ancora Conte a Dazn - Noi dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati. Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c'è tempo, bisogna migliorare ogni volta e io devo avere la pazienza di vedere questi miglioramenti". E ancora: "Oggi il gol subito lo abbiamo fatto noi, non c'è stato uno svarione a livello difensivo. C'è stato questo rimpallo in cui accidentalmente Gilmour, che ha fatto una grande partita, tocca la palla e rimette in azione Simeone. Il calcio che stiamo facendo ci vede sempre nella metà campo avversaria, è normale concedere qualche ripartenza ma dobbiamo abituarci".

Poi in conferenza stampa sulle condizioni di McTominay e Hojlund: "Se stavano qui è perché c'era l'intenzione di farli giocare. A Scott è successo giovedì in un contrasto, ha dovuto mettere 6 punti alla caviglia. Ieri ha provato in allenamento, poi dopo un po' ha preferito mettersi in disparte. Hojlund è arrivato molto stanco dopo la nazionale, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite. Come ho già detto quest'anno anche un piccolo affaticamento diventa un problema, il dottore chiede ai ragazzi se conviene rischiare. Stavolta non era il caso di farlo, abbiamo alternative. A casa mia si dice meglio un cavallo sano di uno zoppo. Un giocatore deve sentirsi al 100% altrimenti gioca qualcun altro, abbiamo una rosa e abbiamo fatto mercato".

napoli
conte

