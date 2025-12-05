Barça, Laporta sulla pausa di Araujo: "Dobbiamo stargli vicino"

Ronald Araujo si è preso una pausa. Il centrale non è sereno e in accrodo con il Barcellona ha deciso di prendesi del tempo lontano dai campi. Una scelta che tutto il suo club ha compreso e sostenuto. In primis il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, che ha parlato così della situazione di Araujo: "Dobbiamo aiutarlo. Ronald è un ragazzo molto sensibile ed emotivo. Ci ha mostrato tutta la sua gratitudine e mi ha detto che tornerà più forte e motivato di prima. Si tratta di questioni delicate che devono essere lasciate agli specialisti. Araujo è un claciatore che ci serve: non ne abbiamo altri con le sue qualità".