Calcio

Barça, Laporta sulla pausa di Araujo: "Dobbiamo stargli vicino"

05 Dic 2025 - 19:53
Ronald Araujo si è preso una pausa. Il centrale non è sereno e in accrodo con il Barcellona ha deciso di prendesi del tempo lontano dai campi. Una scelta che tutto il suo club ha compreso e sostenuto. In primis il presidente dei blaugrana, Joan Laporta, che ha parlato così della situazione di Araujo: "Dobbiamo aiutarlo. Ronald è un ragazzo molto sensibile ed emotivo. Ci ha mostrato tutta la sua gratitudine e mi ha detto che tornerà più forte e motivato di prima. Si tratta di questioni delicate che devono essere lasciate agli specialisti. Araujo è un claciatore che ci serve: non ne abbiamo altri con le sue qualità". 

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:51
00:56
01:06
01:42
Mondiale, oggi sorteggio

02:04
Le migliori parate di A

01:34
Roma, rebus attacco

01:45
Nico Paz, altra magia

01:46
Thuram di nuovo a segno

01:42
Juve, le assenze pesano

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

01:27
Napoli senza Lobotka

01:52
La rivincita di Sarri

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
21:32
Roma, arrivano la versione digitale e un inedito live dell'inno di Venditti
20:29
Mondiali 2026: i Village People chiudono la cerimonia del sorteggio con "Ymca"
20:15
Supercoppa femminile a Pescara, da giovedì 11 in vendita biglietti
20:07
Mondiali 2026: Canada, Qatar e Svizzera possibili avversarie dell'Italia
19:58
Mondiali 2026, le date: partita inaugurale l'11 giugno, sedicesimi dal 28 giugno