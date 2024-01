Napoli, Mazzarri resta in sella: "Mai pensato di dimettermi"

SERIE A

Il tecnico azzurro lo ha confessato a Massimo Callegari dopo il ko di Torino e il conduttore di Pressing lo ha svelato in diretta tv

La batosta rimediata col Torino acuisce sempre più la crisi del Napoli. La sconfitta contro i granata spedisce i Campioni d'Italia a -20 dalla capolista Inter, con la zona Champions League che ora dista 5 lunghezze (Fiorentina quarta con 33 punti). Impietoso anche il confronto con la passata stagione, quando la squadra allenata da Luciano Spalletti chiuse il girone di andata con 22 in più rispetto a ora. Numeri da horror anche per Walter Mazzarri, che il 14 novembre 2023 ha preso il posto di Rudi Garcia: il nuovo allenatore ha conquistato solo 7 punti in 7 gare, racimolando 4 sconfitte.

E proprio Mazzarri, che era squalificato e ha seguito la gara dalla tribuna, è stato il protagonista del post partita di Torino perché intorno al suo nome nella serata di ieri sono circolate molte ipotesi tra cui anche quella che fosse pronto a rassegnare le proprie dimissioni o che comunque avesse pensato di farlo. Notizie tutte smentite in diretta televisiva a Pressing da Massimo Callegari, che ha riportato il pensiero del tecnico azzurro: "Mai pensato di dimettermi".

Mazzarri quindi resta in sella nonostante le difficoltà, come confermato dopo Torino-Napoli anche dal direttore sportivo Meluso: "Mazzarri non è a rischio". A lui il compito di invertire la rotta di una stagione fin qui davvero molto sotto le aspettative.

CONTE AL NAPOLI? "SI PUÒ FARE"

Il nome di Antonio Conte è stato spesso accostato al Napoli negli ultimi tempi ed è tornato di moda anche dopo il clamoroso ko degli azzurri di Torino. CalcioNapoli24 riporta una rivelazione, che sarebbe clamorosa, che lo stesso Conte avrebbe fatto in risposta alla richiesta di alcuni tifosi sulla possibilità di un suo passaggio a Napoli al termine della stagione: "Si può fare, ma io voglio fare le cose fatte bene...", avrebbe detto l'ex ct.