Napoli, Meluso dopo il Torino: "Chiediamo scusa. Mazzarri non è a rischio"

napoli

Il ds azzurro dopo il tracollo contro il Torino: "Tanti episodi non hanno girato ma non si può andare avanti così. Valutiamo il ritiro"

dite la vostra 07 gen 2024

"In un momento già difficile, si aggiungono altre negatività come quelle degli infortuni: non sono alibi ma bisogna analizzare la situazione a 360° - ha detto Meluso a Dazn -. Chi gioca nel Napoli deve sopperire in maniera adeguata alle eventuali defezioni. Tanti episodi non hanno girato, se nel primo tempo le occasioni di Raspadori fossero entrate... tanti episodi non hanno girato". Di cosa si è parlato a fine partita con Mazzarri? "Non si è parlato di situazioni tattiche, si parlava di correttivi sotto altri aspetti". Ora il Napoli valuterà un possibile ritiro: "Lunedì ci ritroveremo al centro sportivo e vedremo il da farsi".

Vedi anche napoli Napoli, numeri da incubo: -20 dalla vetta e per Mazzarri 7 punti in 7 gare