Atalanta-Napoli, le pagelle: Beukema non basta, Hojlund non incide

LE PAGELLE DEL NAPOLI



Milinkovic-Savic 6 - Parate importanti anche se non miracolose: fa di tutto per evitare il ko, incolpevole sui gol.



Beukema 6,5 - Un gol inutile, ma che può essere un buon punto di partenza in vista del futuro.



Juan Jesus 5,5 - Il giallo a fine primo tempo lo condiziona in parte su Krstovic prima e Scamacca poi.



Buongiorno 6 - In miglioramento rispetto all'ultimo mese da incubo.



Mazzocchi 5,5 - Non è incisivo in fase di spinta come dovrebbe. Sostituito dopo l'1-1.



Lobotka 6 - Detta i ritmi a centrocampo e prova anche qualche giocata di qualità.



Elmas 5,5 - Più in difficoltà a centrocampo del compagno di reparto, soffre l'intensità della Dea soprattutto dopo l'1-1.



Gutiérrez 6,5 - Suo l'assist dell'1-0, troverebbe anche il raddoppio ma gli viene annullato.



Alisson 5,5 - Non riesce a replicare le scintille del match con la Roma: arrivato al limite dell'area, si inceppa.



Vergara 6,5 - È decisamente il più ispirato davanti: giocate e bei passaggi non capitalizzati dai compagni.



Hojlund 5,5 - Entra suo malgrado in tutti gli episodi "negativi" della partita (rigore tolto e gol annullato).



Spinazzola 6 - Entra subito dopo l'1-1 e prova a essere più pericoloso di Mazzocchi.



Politano 5,5 - Troppo morbido sul cross di Bernasconi del 2-1.



Giovane 6 - In campo per gli ultimi 20', cerca di incidere come può.



Olivera 5 - Bruciato da Samardzic sul colpo di testa del 2-1.



Lukaku sv - Fa coppia con Højlund nel finale, ma non ha tempo per rendersi pericoloso.



LE PAGELLE DELL'ATALANTA



Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Hien 6,5, Kolasinac 5,5; Bellanova 6, de Roon 6, Pasalic 7, Zappacosta 6; Sulemana 5,5, Zalewski 6,5; Krstovic 5,5, Samardzic 7, Bernasconi 6,5, Scamacca 6,5, Djimsiti 6, Ahanor sv.