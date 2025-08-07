Lukaku: "Napoli la mia rivincita, mi davano per morto. Conte uno dei miei padri calcistici"

Per Lukaku quella a Napoli è la quarta avventura in Italia, dopo quelle con Inter (2019-2021 e 2022-2023) e Roma (2023-2024). Rispetto al suo primo arrivo in nerazzurro, l'attaccante si sente "più esperto, sicuro. E faccio tanto lavoro tattico a casa: guardo le squadre avversarie, ho più controllo delle cose che succedono e vedo l’azione prima che arriva. Prima ero più reattivo, più dinamico. La gente può dire che il fisico è cambiato, ma anche adesso, in ogni gara, ci sono due o tre azioni in cui posso fare la differenza partendo da lontano. Però sono più altruista, lo dicono gli assist. Quando sono arrivato in Italia guardavo più a me stesso". E su Napoli come segno di rivincita aggiunge: "La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale".