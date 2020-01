Napoli, Lobotka a un passo: si attende il via libera del Celta Vigo

TRATTATIVA CALDISSIMA

Stanislav Lobotka è ormai a un passo dal Napoli. Dopo l'incontro di lunedì 30 dicembre, durante il quale un emissario del club ha presentato al Celta Vigo l'offerta di De Laurentiis, si attende solamente la risposta degli spagnoli, che a meno di clamorose sorprese sarà positiva. Tre milioni subito e 17 a giugno, per un totale di 20 milioni (la richiesta iniziale era di 25): queste le cifre dell'affare, che dovrebbe portare lo slovacco alla corte di Gattuso già nei prossimi giorni.

Il ds dei partenopei, Cristiano Giuntoli, ha fretta di chiudere perché l'obiettivo è quello di avere il centrocampista a disposizione già per la sfida dell'11 gennaio contro la Lazio. Il giocatore, dal canto suo, ha cominciato a seguire il Napoli su Instagram, un ulteriore indizio del fatto che il suo sbarco all'ombra del Vesuvio sembra ormai cosa fatta.

Lobotka, classe 1994, potrebbe essere ciò che Gattuso sta cercando: un regista che si muove davanti alla difesa, capace di abbinare qualità e quantità quando serve. Non è certo incline al gol (0 reti in 86 presenze nella Liga), ma tornerebbe estremamente utile nelle rotazioni, visto che il centrocampo a tre del tecnico calabrese al momento è tutto sulle spalle di Zielinski, Allan e Fabian Ruiz (con Elmas come unica alternativa).