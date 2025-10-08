Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Napoli: lesione all'adduttore della coscia destra per Lobotka, per Politano lesione al gluteo

Tempi di recupero più lunghi per lo slovacco. L'azzurro potrebbe provare a tornare contro l'Inter

08 Ott 2025 - 18:42
1 di 33
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Giornata di controlli strumentali per Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi usciti anzitempo nella sfida di domenica contro il Genoa per infortunio. Per il centrocampista slovacco gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra: ha rinunciato alla chiamata del ct Francesco Calzona per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 che vedranno la Slovacchia affrontare l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo. L'esterno azzurro è alle prese con una lesione distrattiva al gluteo destro, che gli ha impedito di rispondere alla chiamata del ct Gattuso per le due partite di qualificazione al Mondiale 2026 contro Estonia e Israele.

"I tempi bene o male sono molto simili, il gluteo guarisce un po' prima ma siamo comunque a 15 giorni totali di riposo, cure, terapie, fisioterapia, ginnastica in acqua - le parole del Dottor Matteo Vitali dell'Ospedale San Raffaele di Milano a Sportmediaset - A 15 giorni si fa un'ecografia e se tutto va bene si riprende in campo. Solitamente sono disponibili non prima delle tre settimane". Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, sabato 18 alle 18 il Napoli andrà a Torino per affrontare i granata, poi martedì 21 c'è l'appuntamento in Champions League in casa del Psv Eindhoven. Sabato 25 alle 18 al Maradona è in programma il big match contro l'Inter. Politano potrebbe provare a esserci contro i nerazzurri ma senza forzare. Tempi più lunghi per Lobotka, che potrebbe rivedersi nella gara casalinga di Champions contro l'Eintracht Francoforte del 4 novembre o nella trasferta di Bologna in campionato del 9.

Leggi anche
Neymar - Ligue 1 e Saudi League – 222 e 90 milioni

Neymar e il Napoli si sono sfiorati: poi è arrivato De Bruyne e...

napoli
politano
lobotka

Ultimi video

03:10
DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

01:36
L'esordio di Buffon Jr

L'esordio di Buffon Jr

00:25
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA SPIEGA IL MONDO 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Oggi più di ieri, ogni guerra è una sconfitta per l'umanità"

02:18
DICH NICOLUSSI CAVIGLIA NAZIONALE 8/10 DICH

Nicolussi Caviglia: "Con Guccini grande opportunità di fare quattro chiacchere"

03:15
DICH CAMBIAGHI NAZIONALE 8/10 DICH

Cambiaghi: "Devo tanto a Italiano, mi ha aspettato"

00:53
DICH PICCOLI NAZIONALE 8/10 DICH

Piccoli: "Il mio idolo è sempre stato Bobo Vieri, attaccante eccezionale”

01:20
Ronaldo miliardario

Ronaldo miliardario

01:22
U21, verso Italia-Svezia

U21, verso Italia-Svezia

02:02
Gattuso vuole il Mondiale

Gattuso vuole il Mondiale

01:27
La crisi della Fiorentina

La crisi della Fiorentina

01:32
Thiago Motta Vs Tudor

Thiago Motta Vs Tudor

01:54
Le magie di Matias

Le magie di Matias

01:36
Inter, un pieno di gol

Inter, un pieno di gol

01:27
Il Napoli con i cerotti

Il Napoli con i cerotti

01:42
Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

03:10
DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

I più visti di Napoli

Plusvalenze Napoli, cosa rischia il club e la posizione di De Laurentiis

Victor Osimhen

Plusvalenze Napoli, Repubblica pubblica le intercettazioni: "Non lasciamo tracce"

Ekhator spaventa il Napoli: Anguissa e Hojlund ribaltano tutto e difendono la vetta

Anguissa decisivo, scossa Spinazzola-De Bruyne, Olivera e Neres steccano

Conte: "Sarà l'anno più difficile per noi, non siamo rodati come le altre per il doppio impegno"

Conte perde il suo cervello: Lobotka torna a Napoli, rischia un mese di stop

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:25
Torino, Nkounkou: "Qui sono felice, il mio modello è Marcelo"
18:15
Sartori: "Questo sarà l'anno di Dallinga. Rowe? Deve lavorare sulla testa"
17:30
Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"
17:23
Juve: Tudor dà 4 giorni liberi, la ripresa è lunedì
16:52
Casemiro svela: "Questo non è il mio vero nome, è sempre stato sbagliato"