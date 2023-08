Napoli, infortunio per Kvaratskhelia: trauma contusivo, via al recupero

© NapoliMagazine.com

Osimhen fuori per un affaticamento muscolare, Kvaratskhelia uscito a gara in corso per un trauma contusivo. La gara vinta dal Napoli col Girona (ai rigori) in quel di Castel di Sangro non è stata delle più clementi per Rudi Garcia. Intoppi di fatto per i due top player dell'attacco partenopeo: in dubbio c'è la loro presenza nel test match con l'Augsburg programmato per il prossimo 6 agosto sempre in terra abruzzese.