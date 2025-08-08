Logo SportMediaset
Napoli, Lukaku: "Mi aspetto molto da De Bruyne. Mai avuto paura che Conte andasse via"

L'attaccante belga: "L'obiettivo stagionale sarà difendere lo scudetto"

08 Ago 2025 - 13:06

Romelu Lukaku parla dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro, alla vigilia dell'amichevole con il Girona, in programma domani alle 19: "L'obiettivo è difendere il titolo, però si riparte tutti da zero. Dobbiamo fare una buona preparazione, lavorare forte, per alzare il livello della squadra. In qualche amichevole non è arrivato un risultato positivo, ma noi dobbiamo guardare avanti e migliorare i difetti, provare a vincerle nonostante la fatica per iniziare la stagione con buone sensazioni".

"Conte cerca sempre di stimolarmi a dare il meglio di me, nel confronto può essere molto duro, altre volte invece è gentile. Dipende dal momento, capirlo è sempre stata la nostra forza. Siamo qui per vincere e lui sa che darei tutto per la squadra, e per lui. Non ho mai avuto paura che se ne andasse dopo lo scudetto", ha aggiunto l'attaccante belga.

Sul rapporto con Kevin De Bruyne: "io e Kevin abbiamo parlato un paio di volte prima della firma, il nostro rapporto non è tanto basato sul calcio quanto a livello umano, ci conosciamo da quando eravamo bambini: avevamo 13 anni, io giocavo nell'Anderlecht e lui nel Genk, abbiamo esordito nella stessa stagione, la nostra carriera è partita insieme. Ci siamo incrociati solo per un breve periodo in un ritiro al Chelsea quando c'era Mourinho, dividevamo anche lo stesso appartamento. Poi lui è andato al City, io all'Everton... e ora giocheremo insieme ogni giorno, è bello. Di Napoli gli ho raccontato che abbiamo dei tifosi eccezionali e una squadra con uomini veri, tutti a disposizione del gruppo. E ha visto in prima persona che è così, si sta già adattando al nostro modo di lavorare. Capisce anche già un pochino l'italiano, lui è molto intelligente e poi noi belgi studiamo 3-4 lingue a scuola, io gli ho insegnato le basi: "Buongiorno, come stai?". Mi aspetto molto da lui quest'anno"

napoli
lukaku
de bruyne
conte

