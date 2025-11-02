Napoli, il bicchiere di Conte è comunque mezzo pieno ma i dubbi restano

Nonostante la capacità di coprire il campo in modo scientifico dei padroni di casa, soprattutto in non possesso, sembra proprio che l'aggressività e la mobilità del Como siano una sorta di bug inserito nel software azzurro. Ecco perché, alla fine, il risultato non è da buttare. Anzi. Quello che però deve far riflettere Conte è la difficoltà nel trovare la porta nonostante la mole di gioco creata. Già con il Lecce era stato Milinkovic-Savic a salvare gli azzurri con l'ennesima prodezza dagli undici metri e solo una girata di testa di Anguissa su calcio piazzato aveva regalato la vittoria alla capolista. Gli infortuni di sicuro incidono nella costruzione del Napoli 2025/26. Rrahmani, indubbiamente uno dei migliori difensori della Seria A, è tornato da poco, Spinazzola si è di nuovo bloccato ed è da valutare in vista della Champions, Lobotka è stato testato nei minuti finali della gara con il Como e ancora non è chiaro se sia del tutto recuperato, Lukaku finora non c'è mai stato, De Bruyne si è rotto calciando il rigore con l'Inter e Hojlund è appena rientrato.