Napoli-Como, le pagelle degli azzurri: Milinkovic-Savic grande protagonista

Promossi e bocciati di Napoli-Como: Rrahmani rientra bene, Hojlund nodi Redazione
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 7 - Sempre più una certezza sui rigori: secondo parato di fila, dopo Camarda ipnotizza Morata.
Di Lorenzo 6 - Più pericoloso rispetto a Spinazzola (e Gutiérrez), ma non trova l'assist.
Rrahmani 6,5 - Annulla completamente Morata ed è attento sia in marcatura che a campo aperto
Buongiorno 6 - Chiamato a gestire rapidità e imprevedibilità di Diao e Nico Paz, ne esce indenne.
Spinazzola 6 - Buon primo tempo prima dell'ennesimo infortunio di questa stagione per i campani.
Anguissa 5,5 - Passo indietro, più perché la sua fisicità cozza con la qualità del Como.
Gilmour 6 - Rincorre il palleggio degli uomini Fabregas fino allo sfortunato infortunio che non lo fa arrivare nemmeno a metà partita.
McTominay 6 - Prova a risolverla con tanti inserimenti, ma non sfonda.
Politano 5,5 - Protagonista di un solo tiro pericoloso, avrebbe potuto fare di più.
Hojlund 5,5 - Non il migliore dei rientri: esce vincente da pochi duelli.
Neres 5,5 - Ancora una volta, tante accelerazioni e dribbling tentati, ma nel concreto fa poco.
Elmas 6 - Entra quasi a freddo al posto di Gilmour e parte forte, poi cala un po' alla distanza
Gutiérrez 5,5 - Sostituisce Spinazzola ma pensa più a coprire che a spingere, così il Napoli non riesce ad alzarsi.
Lang 6 - Recuperato in extremis, non ha tempo per offrire particolari spunti.
Lucca sv - Inserito troppo tardi per poter incidere.
Lobotka sv - Riaverlo è una delle migliori notizie per Conte dopo questa partita.
IL TABELLINO
NAPOLI-COMO 0-0
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic 7 ; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (1' st Gutiérrez 5,5); Anguissa 5,5, Gilmour 6 (37' Elmas 6), McTominay 6; Politano 5,5 (42' st Lobotka sv), Hojlund 5,5 (42' st Lucca sv), Neres 5,5 (28' st Lang 6). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte
Como (4-2-3-1): Butez 6, Smolcic 6,5 (26' st Posch 6), Ramon 6, Kempf sv (8' Diego Carlos 6), Valle 6,5; Caqueret 6 (26' st Da Cunha 6), Perrone 6; Addai 6,5 (37' st Rodriguez sv), Nico Paz 6, Diao 6; Morata 5 (37' st Douvikas sv). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)
Note: al 26' Morata (C) sbaglia un calcio di rigore