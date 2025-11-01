Napoli-Como, le pagelle degli azzurri: Milinkovic-Savic grande protagonista

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Milinkovic-Savic 7 - Sempre più una certezza sui rigori: secondo parato di fila, dopo Camarda ipnotizza Morata.

Di Lorenzo 6 - Più pericoloso rispetto a Spinazzola (e Gutiérrez), ma non trova l'assist.

Rrahmani 6,5 - Annulla completamente Morata ed è attento sia in marcatura che a campo aperto

Buongiorno 6 - Chiamato a gestire rapidità e imprevedibilità di Diao e Nico Paz, ne esce indenne.

Spinazzola 6 - Buon primo tempo prima dell'ennesimo infortunio di questa stagione per i campani.

Anguissa 5,5 - Passo indietro, più perché la sua fisicità cozza con la qualità del Como.

Gilmour 6 - Rincorre il palleggio degli uomini Fabregas fino allo sfortunato infortunio che non lo fa arrivare nemmeno a metà partita.

McTominay 6 - Prova a risolverla con tanti inserimenti, ma non sfonda.

Politano 5,5 - Protagonista di un solo tiro pericoloso, avrebbe potuto fare di più.

Hojlund 5,5 - Non il migliore dei rientri: esce vincente da pochi duelli.

Neres 5,5 - Ancora una volta, tante accelerazioni e dribbling tentati, ma nel concreto fa poco.



Elmas 6 - Entra quasi a freddo al posto di Gilmour e parte forte, poi cala un po' alla distanza

Gutiérrez 5,5 - Sostituisce Spinazzola ma pensa più a coprire che a spingere, così il Napoli non riesce ad alzarsi.

Lang 6 - Recuperato in extremis, non ha tempo per offrire particolari spunti.

Lucca sv - Inserito troppo tardi per poter incidere.

Lobotka sv - Riaverlo è una delle migliori notizie per Conte dopo questa partita.