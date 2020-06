Napoli, Gattuso: "Rispettiamo la Juve ma abbiamo le nostre armi"

VERSO NAPOLI-JUVE

"Non c'è mai un momento migliore per incontrare la Juve, vincere fa parte del loro dna, della storia del loro club. Ha giocatori con grande mentalità. Noi dobbiamo essere molto bravi, rispettarli e giocarcela con le nostre armi". Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso carica la squadra in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro i bianconeri. Grandi elogi per Maurizio Sarri: "Mi piace tutto, non nego di aver fatto tanti copia e incolla in questi anni - ha proseguito alla vigilia nell'intervista di Rai Sport - Ho visto tanti filmati di come giocava con la linea di difesa, di come ha cominciato a palleggiare nel campionato italiano, mi piace tutto".

Gattuso torna poi sul caso Lozano: "Chi è stanco, chi non se la sente, chi non è lucido di testa, per me può stare nello spogliatoio. Se perde un giorno non succede nulla. Sanno che chi scende in campo, quando fischio, voglio gente che va a mille all'ora, non permetto a nessuno di rovinare un allenamento". Fare bene e vincere contro la Juve per fare un regalo ai tifosi: "In questi giorni i napoletani sono stati vicini a me e la mia famiglia, penso che possiamo dare una gioia grande, dobbiamo concentrarci per giocare al meglio questa finale, per noi e la città".