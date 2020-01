Napoli, Gattuso: "Grandissima vittoria, io devo dare serenità"

QUI NAPOLI

Un gol di Insigne per dimenticare le fatiche in campionato, eliminare la Lazio e prendersi l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Il Napoli di Gattuso ha ritrovato il successo che mancava da troppo tempo al San Paolo: "I ragazzi hanno fatto una grandissima partita contro una grande squadra come la Lazio - ha commentato Gattuso -. Sanno cosa voglio da loro, sono io che devo trasmettere serenità". Peggio alle spalle: "Pensiamo una gara alla volta".

"Venivamo da un periodo imbarazzante, oggi la squadra ha fatto una grande partita, giocavamo contro una squadra molto forte. Ho visto grande spirito, per giocare contro una Lazio così ci vuole grande intensità - ha continuato Gattuso nel postpartita -. In questo momento bisogna pensare partita dopo partita. Oggi in tribuna sembravano i galacticos, mancavano 4-5 giocatori importanti. Dobbiamo pensare partita dopo partita, al momento la classifica è molto deficitaria".

"La squadra ha saputo difendere abbiamo fatto qualche errore con Luperto negli ultimi 20' minuti, m,a la squadra si è comportata bene, abbiamo fatto vedere qualità. Questi sono bravi ragazzi, si mettono a disposizione. Demme? E' un giocatore importante, ha un vissuto importante, non a caso ha fatto per 4-5 anni il capitano del Lipsia, bene anche Lobotka ma dobbiamo farlo inserire bene, questa è una squadra di valore".

"Dobbiamo avere fame e non avere la pancia piena, questa non è la prima vittoria importante che fa, ma dopo si è sempre seduta. Dobbiamo ritrovare la voglia ed il veleno, ed oggi l'ho visto, quando vai a raddoppiare sistematicamente, non si pensa al proprio orticello.

La serenità la devo dare io, lo so che è difficile. Sapevo di arrivare in una piazza che stava attraversando un momento difficile. Ho sempre detto che la squadra si allenava bene e si era consegnata, sono rimasto stupito anche io dalla prestazione contro la Fiorentina, siamo stati imbarazzanti.

Ritiro? L'hanno deciso i giocatori, io ho soltanto detto che io sono il primo responsabile. Contro la Fiorentina siamo sprofondati, ho visto una squadra senza anima, io mi sono preso le colpe, poi bisogna guardarsi in faccia e dirsi le cose. Quando le persone per bene non si dicono le cose in faccia non va bene, e qualcosa ce la siamo detta. Rappresentiamo una società importante che in questi anni ha fatto grandissime cose e non possiamo permetterci di fare le figuracce che abbiamo fatto fino ad oggi".

INSIGNE: "RINGRAZIO I TIFOSI, HANNO MANTENUTO LA PROMESSA"

"Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol, ci voleva! Da capitano volevo ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi dopo tanto tempo, hanno mantenuto la promessa di sostenerci dal primo minuto fino al 95', cosi bisogna fare, soffrire tutti insieme ed uscire uniti da questo momento.

Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo, ci siamo parlati tra di noi, da ragazzi maturi che siamo stiamo cercando di venire fuori. La partita di stasera deve essere l'inizio e non la fine, il campionato è lungo è possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni!".