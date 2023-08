Napoli, De Laurentiis su Spalletti: "Non mi intrometto tra gli avvocati"

NAZIONALE

Il numero uno dei campioni d'Italia è tornato sulla querelle: "Mi disse che voleva solo coltivare la terra"

Il 15 agosto scorso, con un duro comunicato, era stato chiaro: il Napoli non libera Spalletti senza il pagamento della clausola. "Questione di principio e non di denaro" tuonava De Laurentiis. Poi il tecnico toscano sulla panchina della Nazionale ci è finito ugualmente. Proprio di questo ha parlato nuovamente il presidente dei partenopei ai colleghi de Il Foglio: "Di Spalletti ne stanno discutendo gli avvocati e io preferisco non intromettermi".

De Laurentiis è poi tornato sull'addio al Napoli del nuovo ct dopo la vittoria dello scudetto: "L'accordo lampo con la Figc? Spalletti mi disse: ‘ Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra’. Perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui”. Per le coltivazioni però ci sarà tempo: adesso l'ex Inter sta lavorando per definire il suo staff in Nazionale e il prossimo 2 settembre verrà presentato alla stampa. Poi subito il focus sulle due partite che attendono la nazionale a settembre (Macedonia del Nord e Ucraina), già decisive per la qualificazione ai prossimi Europei.